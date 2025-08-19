Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelililere yaşamın her alanında kolaylık sağlayacak farklı projelerle hizmet veriyor. “Hoş geldin bebek” projesi kapsamında gözünü dünyaya açan bebeklerin ilk hediyeleri Büyükşehir tarafından veriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumun en temel yapı taşı olan aileler için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan “Hoş geldin bebek” projesi kapsamında annelere ve Kocaeli’nde dünyaya gözlerini açan her bebeğe hediyeler veriliyor. Yılbaşından bu yana 14 bin 711 anne ve anne adayına ulaşan Büyükşehir ekipleri, “gözünüz aydın” dileklerini ileterek, ailelelerin sevincine ortak oluyor ve yüzleri güldüren hediyeler takdim ediyor.

5 BİN 177 KİŞİYE EĞİTİM

“Hoş geldin Bebek” projesi kapsamında sağlık personeli tarafından gebeliğin 28. haftasını dolduran veya doğumu takiben 0-3 aylık bebeği olan tüm annelere ev ziyaretleri yapılıyor. Ziyarette özenle hazırlanan hediyeler ailelere teslim ediliyor. Ziyarette ayrıca anneler ve anne adaylarına emzirme eğitimi, bebek bakımı, göbek bakımı, göz bakımı, bebek banyosu gibi anne ve bebek için gerekli olan eğitimler veriliyor. Yılbaşından bu yana 5 bin 177 anne ve anne adayına hemşireler tarafından eğitim verildi.

9 BİN 213 AİLEYE “HOŞ GELDİN BEBEK” ÇANTASI

Anne ve bebeğin ihtiyaçlarına yönelik bakım seti ile Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olan ve içerisinde sırt çantası, pişik kremi, bebek şampuanı, bebek balmı, göğüs ucu kremi, bebek bezi, ıslak havlu, sabun tozu, gülsuyu, ateş ölçer, emzirme yastığı, papatya ve rezene çayının bulunduğu “Hoş geldin bebek” çantası 8 aylık süreçte 9 bin 213 aileye hediye edildi.

312 KİŞİYE HASTANE ÇIKIŞ PAKETİ

Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal destek alan annelere de doğum öncesi hastane çıkış paketi veriliyor. Hastane çıkışı paketi içerisinde yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarına yönelik 6’lı hastane çıkış takımı, uzun ve kısa kollu zıbın, müslin bebek battaniyesi, emzirme önlüğü, mama önlüğü, ağız bezi, amigurumi oyuncak hediye ediliyor. Bu hizmetten ise yılbaşından bu yana 312 ailenin faydalandığı belirtildi.