TÜİK'in açıkladığı 2025 Eylül ayı hizmet üretim endeksi verilerine göre en yüksek artış bilgi ve iletişim sektöründe gerçekleşti. Verilere göre tek düşüş ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yaşandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin hizmet üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artış gösterdi.

Yıllık bazda sektör performansları incelendiğinde; ulaştırma ve depolama hizmeuleri: yüzde 1,8 azaldı.

Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 17,1, Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,9, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,5 arttı.