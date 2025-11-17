Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Tavas'ın Ulukent Mahallesi'nde hayata geçirdiği Doğal Arıtma Tesisi ile çevre dostu yatırımlarına bir yenisini ekliyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir çevre politikaları ve daha yaşanabilir bir Denizli vizyonu doğrultusunda altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Tavas ilçesi Ulukent mahallesinde, doğayla tam uyumlu ve sürdürülebilir özellikleriyle Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir doğal arıtma tesisinin yapımına başlandı.



DOĞAL YAŞAM VE YERALTI SULARI GÜVENCE ALTINDA



Toplam 12 bin 225 metrekarelik alan üzerine kurulacak olan tesis, günlük ortalama 92,4 metreküp atık suyu arıtma kapasitesiyle yaklaşık bin 50 kişiye hizmet verecek.

Bu sayede mahalle sakinlerinin yaşam kalitesi artarken, bölgedeki çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine de güçlü bir katkı sağlanacak. Tamamen çevre dostu olarak tasarlanan tesis, mahallede oluşan evsel atık suların doğaya zarar vermeden arıtılmasını sağlayacak.



SIFIR ENERJİ, MAKSİMUM ÇEVRE DUYARLILIĞI



Mekanik ekipmansız Ulukent Doğal Arıtma Tesisi enerji tüketiminin sıfır olması özelliğiyle de dikkat çekiyor. Tamamen doğal süreçlerle çalışacak bu sistem, hem ekonomik hem de çevreci bir model olarak öne çıkıyor. Karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen tesis, doğayla uyumlu bir yatırım modeli oluşturuyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda hayata geçirdiği bu proje ile hem doğal kaynakların korunmasına hem de gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılmasına önemli bir katkı sağlayacak.



'DOĞAYLA DOST BİR ŞEHİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu bölgeye kazandırılan bu önemli yatırımla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi; 'Çevre dostu yatırımlarımızla Denizli'mizi 'Mutlu İnsanların Şehri' yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmet anlayışımızın temeli olan insan ve doğa odağında, vatandaşımızın yaşam kalitesini artıracak, en önemlisi de çevreyi koruyacak kalıcı eserler bırakma gayretindeyiz. Sıfır enerji tüketimi ve doğayla uyumlu çalışmasıyla, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getiren bir proje olacak. Bu tesisimiz sayesinde, atık sularımız doğaya temiz bir şekilde dönecek. Denizli'mizin karbon ayak izini azaltma yolunda attığımız bu önemli adımın, tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.'