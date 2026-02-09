Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocak 2026'da Türkiye genelindeki havalimanlarında 17 milyon 785 bin yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Yolcu trafiğinin neredeyse yarısı İstanbul'daki havalimanlarından gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından hazırlanan 2026 yılı Ocak ayı havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, Ocak ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat uçak trafiğinin 68 bin 371, dış hat uçak trafiğinin ise 62 bin 749 olduğunu belirterek, toplam uçak trafiğinin üst geçişler dahil 179 bin 78'e ulaştığını söyledi. 'Geçen yılın Ocak ayına kıyasla toplam uçak trafiğinde yüzde 1,8 artış yaşandı' dedi.

Ocak ayında hizmet verilen yolcu sayısının toplam 17 milyon 785 bin 633 olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, bunun 8 milyon 200 bininin iç hat, 9 milyon 572 bininin dış hat yolcusu olduğunu belirtti. Yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış gösterdi. Havalimanlarındaki yük trafiği ise toplam 401 bin 866 ton olarak kaydedildi.

İSTANBUL HAVALİMANLARI YOLCU TRAFİĞİNDE ÖNE ÇIKTI

İstanbul Havalimanı'nda Ocak ayında 45 bin 90 uçak trafiği gerçekleşti. İç hat yolcu sayısı 1 milyon 329 bin 833, dış hat yolcu sayısı ise 5 milyon 580 bin 975 olarak kaydedildi. Toplam yolcu sayısı 6 milyon 910 bin 808'e ulaşarak, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış gösterdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise toplam uçak trafiği 23 bin 688, yolcu sayısı 4 milyon 189 bin 974 oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artış anlamına geliyor. Böylece iki İstanbul havalimanını kullanan yolcu sayısı bir ayda 11,1 milyonu geçti. Uraloğlu, 'Havayolunu tercih eden neredeyse her iki yolcudan biri İstanbul'daki havalimanlarından seyahat etti' dedi.

TURİZM MERKEZLERİNDE YOLCU TRAFİĞİ

Bu arada Bakanlık verilerine göre turizm merkezlerindeki havalimanlarında Ocak ayında toplam yolcu sayısı 2 milyon 285 bin 422 olarak gerçekleşti. İç hatlarda 1 milyon 446 bin 366, dış hatlarda 839 bin 56 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği ise toplam 16 bin 739 oldu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 978 bin 647, Antalya Havalimanı'nda 1 milyon 74 bin 277, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 89 bin 53 yolcu, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 108 bin 763 yolcu ve Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 34 bin 682 yolcuya hizmet verildi.