Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen metrobüsle ulaşım, Yenikent bölgesine ulaşımı trafiksiz ve 25 dakikalık kısa bir süreye düşürmesi, kaliteli sistemiyle her gün 10 bin 500 yolcunun ilk tercihi oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım vizyonunu değiştiren ilk adımlardan birini Yenikent bölgesine ulaşım için hizmete aldığı Metrobüs projesiyle atmıştı. Başkan Alemdar'ın talimatıyla başlayan çalışma kapsamında Adapazarı şehir merkezinden Korucuk'a kadar 16 buçuk kilometrelik hat, Büyükşehir'in tamamen öz kaynaklarıyla kazandırılmıştı.

Metrobüs sistemiyle şehir içi ulaşımda hız ve konforu kalıcı hâle getiren Büyükşehir,şehirdebir metrobüs kültürünün oluşmasını sağladı.

İlk etap çalışmaları kapsamında Korucuk-Gar Meydanı arasındaki 16,5 kilometrelik güzergâhta hizmet veren 11 araçlık metrobüs filosu, gün boyunca gerçekleştirilen 154 seferle şehir içi ulaşımı daha planlı bir yapıya kavuşturdu. Özellikle trafiğin en yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde Yenikent bölgesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı yaklaşık 25 dakikaya düşürerek vatandaşlara hızlı, konforlu ve zaman kazandıran bir ulaşım imkânı sunuyor.

Metrobüs, açıldığı günden bu yana günlük ortalama 10 bin 500 yolcunun ilk tercihi oldu veSakarya'da toplu ulaşımın en yoğun kullanılan hatlarından biri hâline geldi. Vatandaşların özel araç yerine toplu taşımayı tercih etmesiyle birlikte şehir içi hareketlilik daha planlı ilerlerken, metrobüs hattı Sakarya'da günlük yaşamı kolaylaştıran temel ulaşım çözümlerinden biri oldu.