İzmir'de Buca Belediyesi'nde çalışan binlerce işçi, maaş ve yan hak ödemelerine ilişkin belirsizliğin sürmesi üzerine iş bırakma eylemine başladı. Zorunlu hizmetler dışındaki belediye faaliyetleri durduruldu.

İZMİR (İGFA) - Buca Belediyesi'nde görev yapan binlerce belediye emekçisi, yaklaşık 40 gündür maaş ve yan hak ödemelerinin yapılmaması nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı.

DİSK Genel-İş Sendikası 6 No'lu Şube'de örgütlü işçiler, aylardır süren ödeme sorunlarının çözüme kavuşmaması üzerine belediyeye bağlı zorunlu birimler dışındaki hizmetlerin durdurulduğunu açıkladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, işçilere yönelik verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmediği belirtilerek, sürecin uzun süredir devam ettiği ve çalışanların ciddi mağduriyet yaşadığı vurgulandı. Yaşanan belirsizlik nedeniyle eylemin kaçınılmaz hale geldiği ifade edildi.

Buca Belediyesi işçileri yeniden iş bıraktı!



İşçiler alacaklarının ödenmemesi üzerine sabah saatlerinde Belediye binası önünde toplanarak sesini yükseltti.



En son 2025 sonunda hak talepleri için iş bırakma eylemi gerçekleştirmişlerdi.



Konuya ilişkin açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, daha önce 7 günlük eylem sürecinin ardından Belediye Başkanı Görkem Duman ile anlaşmaya varıldığını ancak bu anlaşmanın hayata geçirilmediğini söyledi. Yıldız, belediye yönetimi ve meclis üyelerine çağrıda bulunarak, işçilerin sorunlarının çözümü için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Yıldız, belediye meclisinin acilen toplanarak gerekli adımların atılmasını istedi ve kredi görüşmeleri dahil tüm imkanların kullanılarak işçilerin mağduriyetinin giderilmesi çağrısında bulundu. Belediye emekçileri, maaş ve sosyal hak ödemeleri konusunda somut bir adım atılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.