Sivas Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında Özbelsan işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile en düşük işçi maaşı yüzde 31 artışla 50 bin 691 TL'ye yükseldi.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Özbelsan işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalandı. Programa Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı.

Özbelsan Genel Müdürü Yunus Kantar, sözleşmenin belediyenin çalışanı önceleyen yönetim anlayışının bir ürünü olduğunu belirterek, 'Belediyemizin tüm imkânları zorlanarak çalışanlarımızın beklentilerinin üzerinde bir artış yapılmıştır' dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmelerinde hakların zamanında ödenmesi, iş yerinde barış ve iş güvenliği konularının önemine dikkat çekti. Arslan, 'Belediye Başkanımız göreve geldiğinde işçi kıyımı yapmadı, maaşlar zamanında ödeniyor, iş yerinde kardeşlik ve barış sağlanıyor' ifadelerini kullandı.

Başkan Dr. Adem Uzun, Özbelsan'ın büyüyen ve yatırım yapan bir şirket hâline geldiğini vurgulayarak, ekmek fabrikası, araç filosunun güçlendirilmesi, akıllı su sayaçları üretimi, GES yatırımları ve Sivasspor'un isim sponsorluğu gibi projelere dikkat çekti.

Başkan Uzun, işçilere verilen zam oranlarını da açıkladı: 'Genel hizmet işçilerimize yüzde 31, tekniker ve mühendislere yüzde 46 zam yaptık. Bayram ikramiyelerini 4 bin 500 TL'ye yükselttik, saha primleri ve ikramiyelerle birlikte maaşlar 58 bin TL'ye çıkıyor. Böylece çalışanlarımız enflasyona ezdirilmemiştir.'

Sözleşmeye göre; genel hizmet personelinin maaşı 50 bin 691 TL (yüzde 31 artış), saha vasıflı personelin maaşı 53 bin 315 TL (yüzde 31 artış), tekniker maaşı 61 bin 139 TL (yüzde 46 artış), mühendis maaşı ise 69 bin 683 TL (yüzde 46 artış) oldu.

Törende Başkan Uzun ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesini imzalayarak süreci resmen tamamladı.