Ankara İvedik TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda yaşanan ve polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme ve denetim süreci başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda 2 Şubat 2026 tarihinde meydana gelen ve polis memuru Melih Okan Keskin'in 6 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kamuoyunu derinden üzen elim olayın ardından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlatılması amacıyla Bakanlık tarafından 2 başmüfettiş ve 3 denetçinin görevlendirildiği, ayrıca ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanlarının sürece dahil edildiği belirtildi.

https://twitter.com/UABakanligi/status/2020809205716770876

Olayın yargıya intikal ettiği vurgulanan açıklamada, adli sürecin Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğü ifade edildi. Bakanlık, yargı süreci devam ederken tüm kesimlerin aynı sorumluluk ve duyarlılıkla hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Bakanlık, vatandaşların huzur ve güven içinde hizmet alabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edileceğini ve sürecin sonuna kadar yakından takip edileceğini bildirdi.