Muğla Büyükşehir Belediyesi, Azize Meryem Kilisesi başta olmak üzere kent genelindeki tarihi yapıları restore ederek kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Belediye aynı zamanda arkeolojik kazılara verdiği desteklerle geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarıyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirası korumak amacıyla başlattığı restorasyon çalışmalarını hızlandırıyor. Azize Meryem Kilisesi'nin restorasyonunun ardından yapı, kültürel etkinlik merkezi olarak halkın kullanımına sunulacak.

Restorasyon çalışmaları sadece kilise ile sınırlı kalmıyor. Muğla genelindeki 49 tescilli su sarnıcının korunmasını sağlayacak projeler hazırlayan Büyükşehir, Menteşe ilçesindeki Şaraphane Binası ile Fethiye Kayaköy'deki tescilli taş evin restorasyonuna da mart ayında eş zamanlı olarak başlamayı planlıyor.

Çalışmalarla tarihi yapıların özgün mimari dokusunun korunarak yeniden işlevlendirilmesi ve kent yaşamına kazandırılması hedefleniyor.

Bu arada Muğla Büyükşehir Belediyesi, restorasyon faaliyetlerinin yanı sıra arkeolojik kazılara da destek veriyor. Bu kapsamda, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında 'Ortak Hizmet Protokolü' imzalanarak il genelindeki bilimsel kazı çalışmalarının altyapı ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve elde edilen bilimsel verilerin kamuoyuyla paylaşılması sağlanacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, restorasyon ve arkeolojik destek çalışmalarına ilişkin, 'Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarmak en temel sorumluluklarımızdan biri. Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi yapılarımızı aslına uygun şekilde ayağa kaldırırken, bilimsel kazılarla geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Kültürel mirasımızı korumak için ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz' diye konuştu.