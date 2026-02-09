Denizli'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen gösteride kullanılan Albino Burma pitonuna, izin belgeleri bulunmadığı gerekçesiyle el konuldu.

Yapılan denetimlerde, yılanın bulundurulması ve sergilenmesine ilişkin gerekli izin belgelerinin bulunmadığı tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, CITES (Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvanı ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında koruma altında bulunan pitona el konulurken, ilgili şahıslar hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi. El konulan Albino Burma pitonunun, Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alınacağı belirtildi. Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, nesli tehlike altında olan türlerin korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.