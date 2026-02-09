İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 63 kişinin yakalandığını açıkladı. Tutuklanan 41 kişi arasında, örgütle bağlantılı faaliyetlerde bulunanlar da var.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ekiplerince son 2 hafta içerisinde FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, gözaltına alınan şüpheliler arasında; FETÖ'nün 'Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt sorumlularıyla irtibat kuran, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan kişilerin yer aldığı öğrenildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2020775583026643247

Operasyonlar sonucunda 41 kişi tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, 'Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum' ifadelerine yer verdi.