11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında başlatılan Yeşil Vatan Seferberliği çerçevesinde, her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına bir fidan dikilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen proje, hem çevreye hem de ailelere katkı sunacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, bu yıl başlatılacak Yeşil Vatan Seferberliği ile 'Her Aile 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan' kampanyası hayata geçirildi. Proje kapsamında her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına bir fidan dikilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni doğan bebekleri ziyaret etti. Bakanlar, üçüncü bebeklerini dünyaya getiren Meryem-Yasin çiftinin bebekleri Asel, ilk bebeklerini kucaklarına alan Asiye-Abdulkadir çiftinin bebekleri Meryem ve Şeyma-Emre çiftinin bebekleri Alpay Aslan ile yakından ilgilendi.

Ziyarette, bebekler adına Çorum, Ankara ve Etimesgut'ta dikilen fidanların sertifikaları ailelere takdim edildi. Bakan Göktaş, fidanın aileyi simgelediğini belirterek, 'Doğan her bebeğimiz, evlenecek her çiftimizin artık bir fidanı olacak. Hem nikah akitlerinde hem de yeni doğan bebeklerimize sertifikalarını takdim edeceğiz' dedi.

Bakan Yumaklı ise Türkiye'de 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesinin önemine değinerek, 'Bir yılda yaklaşık 1,5 milyon fidanı yeni doğan bebeklerimiz ve yeni evli çiftlerimiz adına toprakla buluşturmuş olacağız. Ülkemizin yüzde 30'u yeşil vatan, yani ormanlarla kaplı' ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Yumaklı, Bakan Göktaş'a memleketi Afyonkarahisar'da dikilen fidanın sertifikasını hediye etti. Protokol kapsamında önümüzdeki 5 yıl boyunca doğan her bebek ve yeni evlenen çift adına dikilen fidanların e-sertifikaları ailelere ulaştırılacak.