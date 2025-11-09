Türkiye Tüm Roman Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı, spor yorumcusu Erman Toroğlu'nu 'Romanlara yönelik nefret söylemi' nedeniyle Keşan Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ettiklerini açıkladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Tüm Roman Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı, Keşan Romanlar Derneği Yönetim Kurulu ile birlikte Erman Toroğlu hakkında şikayette bulundu. Şikayet, Toroğlu'nun Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası bir spor programında sarf ettiği 'Çingeneye beylik vermişler babasını kesmiş, vermeyin kaptanlık maptanlık' ifadeleri nedeniyle yapıldı.

Türkiye'de 326 STK'nın kendisi hakkında savcılıklara şikayette bulunduklarını belirten Savcı, açıklamasında, 'İnsan, insan olduğu için değerlidir. Dilimiz, dinimiz, mezhebimiz ve etnik kimliğimiz dokunulmaz değerlerimizdir. Etnik kökeninden dolayı aşağılanmak hem Anayasal hem de Ceza Kanunu açısından suçtur' dedi.

Toroğlu'nun sözlerinin halk arasında nefret ve ayrımcılığa yol açabileceğini belirten Savcı, 'Reyting almak için Romanları programında meze yapma. Çirkin dilinle bize karşı nefret söylemini kullanma' ifadelerini kullandı.

Savcı, sözlerine, Türkiye'de halkın bir bütün olduğunu ve nefret söyleminin toplumda karşılık bulmayacağını vurgulayarak son verdi.

https://youtu.be/P8o-IKhV2Os