İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aylık elektronik bülteni 'Hep Birlikte İzmir'in kasım sayısı yayımlandı. Bülten, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı dört şube müdürlüğünün ay boyunca gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ve hizmetleri içeriyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın 'yaşamın her alanına dokunan sosyal belediyecilik' ve 'hizmetlere kolay erişim' hedefleri kapsamında başlatılan iletişim çalışması sürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın yayımladığı 'Hep Birlikte İzmir' e-bülteni, kasım ayındaki ikinci sayısı ile okuyucularla buluştu. Bülten; Meslek Fabrikası, Çocuk Çalışmaları, Gençlik Çalışmaları ve Kadın Çalışmaları şube müdürlüklerinin faaliyetlerini tek çatıda topluyor.

HİZMETLERE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR

Aylık yayımlanan bülten, İzmir'deki her bireyin hizmetlere kolayca ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyor. Kasım sayısında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kent genelinde yapılan etkinliklerden 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çalışmalarına; istihdam odaklı eğitimlerden üniversite öğrencilerine yönelik dil kulübü çalışmalarına kadar birçok faaliyete ilişkin haber yer alıyor. Bülten, bu hizmetlere ilişkin farkındalığı ve katılımı artırmayı hedefliyor.