Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği ilk yardım eğitimleri, kurum personelinin yanı sıra talepte bulunan STK'lara da veriliyor. Eğitimler, toplumda ilk yardım bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunarken, katılımcılara hayat kurtaran bilgi ve beceriler kazandırıyor.

KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kurum ve kuruluşlara yönelik temel ilk yardım ve Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) eğitimlerine devam ediyor. Alanında uzman hemşireler tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimler 16 saat sürüyor. Personelin yanı sıra talepte bulunan STK temsilcileri de programdan faydalanabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019-2025 yılları arasında 35 bin 311 kişiye 'Halk Sağlığı', 27 bin 788 kişiye 'Genel İlk Yardım', 3 bin 896 kişiye ise 'Temel İlk Yardım' eğitimi verildi. Böylece 6 yıllık süreçte toplam 67 bin 107 kişiye ulaşıldı. 2026 yılının Ocak ayında ise 112 kişi eğitim programlarına katıldı. Geçtiğimiz yıl temel İlk yardım eğitimlerine 411 kişi, ilk yardım güncelleme eğitimlerinden ise 379 kişi faydalandı.

A'DAN Z'YE TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan eğitim merkezinde; temel yaşam desteği ile tam tıkanmalarda heimlich manevrası, yaralanmalar, hayvan ısırmaları, kırık-çıkık-burkulmalar, sıcak çarpması, kanamalar, kalp krizinde ilk yardım, zehirlenmeler ve hasta taşıma teknikleri gibi birçok başlık ele alınıyor. Eğitimler, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla pekiştiriliyor.

Eğitim alan katılımcılar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları halinde 3 yıl geçerli 'İlk yardımcı Sertifikası' ve 'İlk yardımcı Kimlik Kartı' almaya hak kazanıyor. Bu belgeyle katılımcılar, acil durumlarda bilinçli ve doğru müdahale yapabilecek resmi yetkinliğe sahip oluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği eğitimlerle günlük yaşamda meydana gelebilecek kaza ve acil sağlık durumlarında, sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar yapılması gereken ilk müdahalenin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.