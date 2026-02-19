Batman'ın Kozluk ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerdeki eğitim-öğretim faaliyetleri, projeler ve akademik başarı değerlendirmeleri masaya yatırıldı.

BATMAN (İGFA) - Kozluk ilçesinde, İl Millî Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer'in katılımıyla 'İlçe Millî Eğitim Müdürleri Aylık Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

Toplantıya il ve ilçe yöneticileri katılarak ilçelerde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve projeleri kapsamlı şekilde ele aldı.

Görüşmelerde akademik başarı göstergeleri, sosyal ve kültürel etkinlikler ile öğretmen ve öğrenci odaklı çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca eğitimde niteliğin artırılması amacıyla planlamalar ve sahadaki uygulamalar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı, ortak hedefler doğrultusunda atılacak adımların belirlenmesi ve karşılıklı istişarelerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

Toplantı sonrasında Kozluk İlçe Millî Eğitim Müdürü Mahmut Işık ve diğer ilçelerin millî eğitim müdürleriyle birlikte okullar ziyaret edildi. İl Millî Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, yürütülen çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı, öğretmen ve okul yöneticileriyle istişarelerde bulundu. Ziyaretlerde, devam eden projeler ve akademik başarıyı artırmaya yönelik uygulamalar yerinde değerlendirildi.