DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, teknolojiye tutkuyla bağlı gençler için 2026 Öğrenci Seçme Süreci başvurularını başlattı. Türkiye'nin 81 ilinde yer alan 132 atölyede ücretsiz eğitim fırsatı sunuluyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 2026 Öğrenci Seçme Süreci için başvuruları açtı. Program, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) paydaşlığında yürütülüyor.

Türkiye genelinde 132 atölyede uygulanan Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı ile öğrenciler 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alarak hayallerini somut projelere dönüştürme fırsatı buluyor. Program, analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi amaçlarken, gençleri teknoloji geliştiren geleceğin güçlü aktörleri haline getirmeyi hedefliyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında 4. ve 5. sınıf, 8. ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfı öğrencileri, DENEYAP Öğrenci Seçme Sınavı'na başvurarak programa katılabiliyor. Üç aşamalı süreç; E-Sınav, çevrim içi eğitim ve görevlerin tamamlanması ile Uygulama Sınavı'nı kapsıyor. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde uzun soluklu eğitim fırsatına sahip oluyor.

Başvurular çevrim içi olarak yapılabiliyor ve son başvuru tarihi 6 Mart 2026 olarak açıklandı.

DENEYAP hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen öğrenciler, www.deneyap.org adresini ziyaret edebilir.