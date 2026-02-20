Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, Silifke ilçesinde vektörel mücadeleye yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MERSİN (İGFA) - Toplantıda; sivrisinek, kemirgen ve diğer haşerelerle mücadelede dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılırken, muhtarlar ve site yöneticileri de sahada yapılabilecek çalışmalar konusunda bilgilendirildi.

Haşerelerin yalnızca rahatsızlık oluşturmadığı, aynı zamanda hastalık taşıma riski bulunduğunun ve mücadelenin kaynağında yapılmasının öneminin vurgulandığı toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanması ile devam etti.

Dr. Halisdemir: 'Vektörle mücadelede iş birliği çok önemli'

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, Mersin'in 16 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip, dağınık yerleşim yapısı bulunan ve haşerelerin çok hızlı çoğalabildiği bir kent olduğunu belirterek, vektörel mücadelenin kent genelinde titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Dr. Halisdemir, 'Haşerelerin çok çabuk çoğalabildiği ve direnç kazandığı bir bölgede yaşıyoruz. Bu mücadeleyi sağlıklı yürütmek için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Personelimizin eğitimine önem veriyor, teknolojik yenilikleri artırıyoruz. Ama bunu tek başımıza başaramayız. Çünkü vektörle mücadelede iş birliği çok önemli' dedi.

Bu iş birliğinde vatandaşların desteğinin çok kıymetli olduğunu kaydeden Dr. Halisdemir, 'Silifke ve çevresi, ikincil konutların ve sitelerin çok fazla olduğu bir turizm bölgesi. Bu yüzden site yöneticileriyle de irtibat halinde olalım, birlikte çözüm üretelim istiyoruz. Bizim çözüm üretemediğimiz noktalarda, çözüm ortağımız olsunlar istiyoruz' diye konuştu.