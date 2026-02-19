İzmir Büyükşehir Belediyesi destekli IDEA-VET projesi, zihinsel engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendirdi. Kapanış konferansında 10 genç mutfak becerileri sertifikalarını alırken, proje çıktılarının kalıcı hale getirilmesi için Meslek Fabrikası adımları planlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği (KAZED) iş birliğiyle yürütülen IDEA-VET Erasmus+ projesi, 'Erişilebilir İstihdam' adlı kapanış konferansında başarıyla tamamlandı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon'da düzenlenen etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, KAZED Başkanı Tülin Topuzoğlu, IDEA-VET Proje Koordinatörü Giuseppe Scarabello, Ege Üniversitesi temsilcileri ile projedeki zihinsel engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Proje kapsamında mutfak eğitimlerini tamamlayan 10 genç sertifikalarını alırken, Destekli İstihdam Ofisi tarafından geliştirilen 'Mutfak Becerileri Modülü', Meslek Fabrikası aracılığıyla kalıcı bir uygulamaya dönüştürülecek. Başkan Tugay, istihdamın engelliler için en hayati destek olduğunu vurgulayarak, projeye katkı vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KAZED Başkanı Tülin Topuzoğlu, gençlerin işe erişiminde sağlanan destek ve Destekli İstihdam Ofisi'nin yöntemi sayesinde istihdamın artığını belirtti. IDEA-VET Proje Koordinatörü Giuseppe Scarabello ise projenin zihinsel engellilerin sosyal ve mesleki hayata katılımını artırmayı ve toplumsal farkındalık yaratmayı hedeflediğini söyledi.

Konferans, sertifika ve plaket takdiminin ardından sunum ve oturumlarla devam etti. Proje, engellilerin iş yaşamına ve toplumsal hayata katılımı için önemli bir model olarak gösteriliyor.