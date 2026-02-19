Sinop'un Ayancık ilçesinde öğrenciler, Ramazan ayına özel gazete hazırladı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ayancık İlçe Temsilciliği öncülüğünde hazırlanan 'Ayancık Ramazan Gazetesi' ilçe genelinde okuyucularla buluşturuldu.

SİNOP (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜGVA arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hazırlanan gazete, Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kaleme alındı. Gazetede haber, röportaj, şiir ve çeşitli kültürel içeriklere yer verildi.

TÜGVA Ayancık İlçe Temsilcisi Ahmet Can Akyol, Ramazan ayının manevi atmosferini gençlerle birlikte daha bilinçli değerlendirmek amacıyla çalışma yaptıklarını belirtti. Akyol, Atatürk Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yunus Delibaş koordinasyonunda 25 öğrencinin gazeteye katkı sunduğunu ifade etti.

Gazetede Ramazan ayının önemi, ibadet bilinci, paylaşma ve dayanışma gibi konuların ele alındığını kaydeden Akyol, çalışmayla öğrencilerin manevi gelişimlerine katkı sağlamayı ve yazılı ifade becerilerini desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.