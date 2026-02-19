Malatya'da doğuştan görme engelli iki kız kardeş, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Vahap Küçük Kernek Külliyesi bünyesinde sunulan ücretsiz YKS hazırlık kurslarında eğitim alarak üniversite hayallerine kararlılıkla hazırlanıyor.

MALATYA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliğini ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi'nin destekleme kurslarına katılan kardeşler, tüm zorluklara rağmen akademik başarı elde ederek yükseköğrenim hayatına adım atmayı amaçlıyor.

Doğuştan görme engelli kardeşler, birebir rehberlik, deneme sınavları ve planlı çalışma programlarıyla sınava hazırlanma imkânı buluyor. Gösterdikleri azimle örnek olan kardeşlerden biri psikoloji bölümünde eğitim alarak insanların ruh sağlığına katkı sunmayı hedeflerken, diğeri Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenim görerek sanatsal yeteneğini geliştirmek istiyor.

Kernek Vahap Küçük Külliyesi'nde yürütülen destekleme kursları, öğrencilerin sınavlara hazırlanmasının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunuyor. Görme engelli iki kardeşin azim dolu eğitim yolculuğu, engellerin kararlılık ve destekle aşılabileceğini gösterirken, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı eğitim hizmetlerinin bireylerin hayatında nasıl dönüştürücü bir rol oynadığını da ortaya koyuyor. Ücretsiz eğitim imkânlarından yararlanan kardeşler, üniversite hayallerine ulaşarak hem kendi yaşamlarını değiştirmeyi hem de topluma ilham kaynağı oluyorlar.

Hedefinde psikoloji bölümünü okumak olduğunu belirten büyük kız kardeş İrem Sude Kolak, 'Ben psikoloji okumak istiyorum. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize sunduğu imkanlardan dolayı kendisine teşekkür ederim.Genel olarak kaliteli bir eğitim süreci yaşıyorum. Öğretmenlerim ilgililer. Deneme sınavları olsun, imkanlar olsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı YKS kursu iyi' diye konuştu.

Küçük kız kardeş Rabia Kolak ise, müzik öğretmeni olmak istediğini söyleyerek, 'Önceleri kütüphanede ders çalışıyorduk. Sonra Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim imkanı sağladığını öğrendik ve kayıt yaptık. Önce bize nasıl yardımcı olabileceklerini sordular. Biz de dersi nasıl dinleyebileceğimize kadar konuştuk. Kaynak kitaplar, deneme sınavları ve hocaların ilgisi çok iyi. Kernek Vahap Küçük Külliyesi YKS kursunun imkanları çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Burada çalışmak kütüphaneden daha verimli oluyor. Öğretmenlere soru sorabiliyor, derslerden sonra etüt yapabiliyoruz' dedi.