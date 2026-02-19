Bursa Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1. Dönem Geleneksel Aura Sergisi açıldı. Öğrencilerin afiş, sulu boya, maket gibi eserleri sergilendi. Emel Duman ve Hasan Tüzen katıldı. Murat Avcı, serginin öğrencilerin yaratıcılığını yansıttığını belirtti.

BURSA (İGFA) - Bursa Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı öğrencileri tarafından hazırlanan 1. Dönem Geleneksel Aura sergisinin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Emel Duman, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Tüzen ve Grafik ve Fotoğraf Alan Şefi Murat Avcı ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Sergide öğrencilerin bilgisayar destekli tasarım derslerinde hazırladığı afiş, etiket, dergi ve kitap kapağı tasarımlarının yanı sıra; temel tasarım dersleri kapsamında ortaya koydukları sulu boya çalışmaları, karışık teknik tablolar ve özgün kompozisyonlar da sergi de yer aldı. Her bir çalışma, öğrencilerin hem teknik becerilerini hem de mesleki gelişim süreçlerini yansıttı.

Serginin okulun sanat anlayışına büyük katkı sağladığını belirten Grafik ve Fotoğraf Alan Şefi Murat Avcı, 'Sergimiz, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve teknik becerilerini sergileyebileceği önemli bir platform. Grafik ve fotoğraf alanındaki çalışmalar, hem teknik hem de sanatsal açıdan büyük bir gelişim gösteriyor. Bu sergiyle, öğrencilerimizin öğrenim sürecindeki ilerlemelerini ve sanatla olan bağlarını gözler önüne seriyoruz.' dedi.

Bursa'nın tarihi ve kültürel dokusunu ele alan maket ve minyatür uygulamaları sergiye derinlik kazandırırken, dünya sanat tarihinin önemli isimlerinden Vincent van Gogh anısına hazırlanan özel köşe ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Öğrenciler, sanat tarihine saygı duruşunda bulunarak ilham aldıkları eserleri kendi yorumlarıyla yeniden tasarladı.

Ziyaretçilerin yoğun ilgisi ve takdiri, öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Düzenlenen sergi, meslek lisesi öğrencilerinin üretkenliğini, disiplinli çalışmasını ve geleceğe umutla hazırlanan genç tasarımcıların güçlü potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür edilirken, sanatı ve üretimi toplumla buluşturmaya devam edileceği vurgulandı.