İzmir Büyükşehir Belediyesi kamusal alanların daha nitelikli hale getirilmesi ve kente yenilerinin kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir çatısı altında faaliyetlerini yürüten Güzel İzmir Hareketi koordinasyonunda Havralar Meydanı Düzenleme Projesi için saha gezisi yapılarak bölge sakinlerinin ihtiyaçları soruldu. Ayrıca atölye çalışması da yapıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından başlatılan Güzel İzmir Hareketi, kentteki kamusal alanları daha nitelikli hale getirerek vatandaşların kullanımına sunmaya devam ediyor. Kent genelinde birçok noktada katılımcı bir anlayışla çalışmalar yürüten Güzel İzmir Hareketi, kamusal alan tasarımlarıyla yeni alanların konforlu bir şekilde hayata geçirilmesini sağlıyor. Bu kapsamda Kemeraltı Havralar Meydanı Düzenlemesi projesi için atölye çalışması gerçekleştirildi.



İzmir Ticaret Odası 70. Mimarlık Komitesi bünyesinde yer alan Kent ve Vizyon Çalışma Grubu ve Tarihi Çevre Çalışma Grubu üyelerinin katılımıyla Akın Pasajı'nda bir araya gelindi. Havralar Meydanı Düzenleme Projesi, bölge sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ele alındı. Meslek profesyonellerinden oluşan ekip yerinde incelemelerde bulundu. Alana dair fikir geliştirme atölyesi düzenlendi. Komite üyeleri saha gezisinden atölye oturumlarına kadar tüm süreç boyunca katkı sundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Güzel İzmir Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, İzmir Yahudi Mirası Proje Yöneticisi Nesim Bencoya ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürü Gökhan Kutlu proje kapsamında bilgilendirmelerde bulundu.



Çözüm önerileri ile kalıcı ve geçici modeller masaya yatırıldı

Atölye çalışmasında, meydanın iyileştirilmesine yönelik çözüm ile kalıcı ve geçici kullanım önerileri geliştirildi. Farklı disiplinlerden gelen görüşler doğrultusunda çeşitlenen tasarım konsept çalışmaları ortaya konuldu. Elde edilen veriler ve tasarım fikirlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak geliştirilmesi ve ortak tasarım kararları belirlenmesi amacıyla Güzel İzmir Hareketi koordinasyonuyla İzmir Ticaret Odası Mimarlık Meslek Komitesi ile toplantı ve değerlendirme süreçlerinin devam ettirilmesine karar verildi.



Birçok havra yapısı yer alıyor

Kemeraltı bölgesinde yer alan tasarım alanına, Havra Sokağı'nı dik kesen 937 sokak üzerinden doğrudan bağlantı bulunuyor ve meydanın yakın çevresinde birçok havra yapısı yer alıyor. Tasarım alanının ayrıca Havra Sokağı'nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Tarihi Akın Pasajı'nın arka cephesinin açıldığı sokağa da bağlantısı mevcut. Meydanın durumunun iyileştirilmesi, bölgeye nitelikli bir kamusal alan kazandırılması ve bu çalışmanın katılımcılık anlayışıyla yürütülen atölye çalışmasıyla hazırlanması hedefleniyor. Kemeraltı bölgesinin tarihi önemi nedeniyle bölgede yapılacak iyileştirmeler kamusal yaşantıyı destekleyici nitelikte kabul ediliyor.