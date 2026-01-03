Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2025 yılında toplam 4 bin 811 itfai olaya müdahale ederek vatandaşların yanında oldu. Bu müdahaleler arasında ot, anız ve orman yangınları 2 bin 165 olayla ilk sırada yer aldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 13 ilçede oluşturduğu 40 istasyon, 160 araç, 521 personelle vatandaşların can ve mal güvenliği korumak için 7/24 çalışmaya devam ediyor. 2025 yılında Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 4 bin 811 itfai olaya müdahale etti.

Ot-Anız ve Orman Yangınları İlk Sırada

Büyükşehir İtfaiyesi 2025 yılında toplamda 2 bin 165 ot-anız, orman yangınına, 586 trafik kazası-kurtarma, 751 hayvan kurtarma, 246 su baskını, 125 işyeri yangını, 380 konut yangını, 278 araç yangını ve 349 diğer itfai olaylar olmak üzere toplam 4 bin 811 olaya müdahale etti.

63 Bin 546 Vatandaşa Eğitim Verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangınlara müdahalelerin yanı sıra 63 bin 546 vatandaşa temel yangın güvenliği eğitimi verdi. Ekipler ayrıca 3 bin 401 işletmeyi yangın güvenliği önlemleri ve baca temizliği ile ilgili denetimlerden geçirdi.

Aras: 'Muğla'mızı Afetlere Karşı Daha Güçlü Hale Getiriyoruz'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Muğla'mızın 13 ilçesinde, coğrafi yapısı ve risk haritası dikkate alınarak birçok noktada konuşlandırdığımız itfaiye teşkilatımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Hem personel kapasitemizi artırıyor hem de son teknolojiye sahip araç ile ekipman ve cihazlarla itfaiyemizi donatarak yangınlara, trafik kazalarına, sel, deprem ve benzeri doğal afetlere karşı daha hızlı ve etkili müdahale edebilme kabiliyeti kazandırıyoruz. Bunun ilk adımını da filomuzu güçlendirmek için alacağımız 64 itfaiye aracı ve 8 itfaiye arazözü ile atıyoruz.' dedi.

Başkan Aras, 'Özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı hazırlıklarımızı yıl boyunca titizlikle sürdürüyor, erken müdahalenin önemini esas alarak altyapı yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Amacımız; can ve mal kaybını en aza indirmek, vatandaşlarımızın kendilerini her koşulda güvende hissetmelerini sağlamaktır.' şeklinde konuştu.

Aras: 'Güçlü İtfaiye Teşkilatı, Güçlü Şehir Anlayışıyla Çalışmalarımızı Kararlılıkla Sürdüreceğiz'

7 gün 24 saat esasına göre görev yapan, gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla çalışan itfaiye personelimiz, sadece yangınlarda değil; her türlü afette, kazada ve zor durumda vatandaşlarımızın yanında olmaktadır. Başta orman yangınları olmak üzere, zorlu koşullarda hayatlarını riske atarak mücadele eden tüm itfaiye ekiplerimize emekleri ve özverileri için gönülden teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, güçlü itfaiye teşkilatı, güçlü şehir anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek; Muğla'mızı afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.