CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türk Hava Yolları’nın (THY) alt markası olarak AnadoluJet’in yerine kurulan ve rötarları nedeniyle vatandaşı bezdiren AJet’iMeclis Genel Kurulu’nda gündemine getirdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, AJet Havayolları’nda yaşanan uzun rötarları ve iptaller ile yaşanan mağduriyetleri Meclis’te gündeme getirdi.

Ajet’in rötarlarına iktidar yandaşlarının bile isyan ettiğini hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, “Uçuşu iptal edilip sinir krizi geçiren var, saatlerce muhatap bulamayan var. İçerden gelen bilgiler teknik sorunlar olduğunu, pilot eksiği olduğunu söylüyor. Şirket yöneticileri ne yapıyor? Milyonları ceplerine indiriyor. Millet çile çekmiş, yollarda kalmış beyefendilerin umurunda bile değil!” dedi.

SİZ ANADOLU’YA DÜŞMANSINIZ!

Karasu, Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren ve ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine konuşma yaptı.Türk Hava Yolları’nın (THY) alt markası olarak kurulan AnadoluJet’in yaptığı rötarlar ile vatandaşı artık bezdirdiğini vurgulayan Karasu, iktidar milletvekillerine seslenirken “Havaalanlarına gidin, bakın." demiyorum çünkü aynı sorunu sizler de yaşıyorsunuz. Önce "Anadolu" ismini sildiniz, ‘AJet’ yaptınız. Niçin yaptınız kimse anlamadı, çünkü siz Anadolu’ya düşmansınız” dedi.

Saatlerce süren rötar ve uçuş iptallerinin vatandaşı çileden çıkardığını vurgulayan Karasu, Uçuşu iptal edilip sinir krizi geçirenlerin olduğunu, saatlerce muhatap bulamayanların olduğunu hatırlatarak, “Çocuklar, yaşlılar AJet yüzünden perişan, cenazesi olanı var, hastası olanı var, iş görüşmesine giden var. Yandaşlarınız bile isyan ediyor. Uçuşu iptal edilip sinir krizi geçiren var, saatlerce muhatap bulamayan var. İçerden gelen bilgiler teknik sorunlar olduğunu, pilot eksiği olduğunu bildiriyor. Şirket yöneticileri ne yapıyor? Milyonları ceplerine indiriyor. Millet çile çekmiş, yollarda kalmış beyefendilerin umurunda bile değil. Nasıl olsa Bakan özel uçakla geziyor” dedi.

Karasu, yetkilileri uyararak “Bir an önce liyakatli isimleri bu firmaların başına getirin, ülkenin en önemli markalarının bu şekilde rezil olmasına, vatandaşlarımızın çile çekmesine bir son verin” dedi.