Hatay'ın Payas ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında üst düzey bir heyet intikal etti. AFAD, 544 personel ve 146 araçla müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

HATAY (İGFA) - Hatay'ın Payas ilçesi, etkili sağanak yağışların ardından sel ve su baskınlarına maruz kaldı.

Bölgede yaşanan olumsuzlukların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve beraberlerindeki heyet bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Heyette ayrıca AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Arama Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı, Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık da yer aldı. Heyet, selden etkilenen mahalleleri, yol güzergâhlarını ve devam eden müdahale çalışmalarını yerinde inceledi, vatandaşlarla görüşerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, su baskınlarına karşı 544 personel ve 146 araçla müdahale edildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ekipler, bölgede hasar ve zarar tespit çalışmalarına hızla başladı.

Bu arada Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise, bölgede meydana gelen kuvvetli sağanak yağışın ardından teyakkuz halinde olduklarını duyurarak, 'Payas ilçemizde sel baskınlarının olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere tahliye ettik. Ekiplerimiz sahada; tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız' dedi.