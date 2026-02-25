Hakkari Valiliği, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı üzerinden başka illere uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine yürütülen operasyonda 5 kilogram metamfetamin ve 4 kilogram eroin ele geçirildiğini, 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

HAKKARİ (İGFA) - Hakkari Valiliği, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan farklı illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı yönündeki bilgiler doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında organize bir suç örgütünün tespit edildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasına göre, yapılan incelemelerde şüphelilerin uyuşturucu madde kaçakçılığını kuryeler aracılığıyla gerçekleştirdiği, ayrıca havalimanında taşeron yer hizmetlerinde görev yapan bazı personelden destek aldıkları belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık üç ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda 5 kilogram metamfetamin ile 4 kilogram eroin ele geçirildi.

https://twitter.com/HakkariValiligi/status/2026688161980490214

Bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, örgütlü şekilde hareket ettikleri değerlendirilen toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.