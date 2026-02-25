Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emek Sofrası Buluşması'nda, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına dikkat çekerek, bölgede iftar yapan Filistinlilerin imanlarının örnek teşkil ettiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emek Sofrası Buluşması kapsamında düzenlenen iftar programında Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 10 Ekim'de sağlanan ateşkese rağmen, İsrail'in saldırılarını artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail'in saldırıları sonucu 11 Ekim'den bu yana 615 Filistinli şehit oldu, 2 bine yakın Filistinli kardeşimiz yaralandı. İnsani yardım malzemelerinin girişinde halen ciddi güçlükler çekiliyor' dedi.

https://twitter.com/iletisim/status/2026714141348495748

Gazze'nin Refah sınır kapısındaki kısıtlamalara da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yıkıntılar arasında, kurşun ve şarapnel izleriyle dolu derme çatma binalarda iftar yapan, son derece çetin şartlar altında oruç tutan ama bunlara rağmen zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz, bir kez daha imanlarıyla tüm Müslümanlara örnek oluyor' ifadelerini kullandı. Konuşmasında İsrail'in keyfî uygulamalarına vurgu yapan Erdoğan, Filistin halkının karşılaştığı zorlukların uluslararası toplum tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Bu arada ilk günden bu yana işçi, işveren ve kamu görevlisi dahil herkesin hukukunun korunduğu, iş barışının en ideal seviyede sağlandığı bir sistemi ülkeye kazandırmak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ne ülkemizdeki malum çevreler gibi sermaye düşmanlığı yaptık ne sermayeyi renklere ayırdık ne de rızkını alın teri dökerek kazanan emekçi kardeşlerimizin haklarının gasp edilmesine göz yumduk. Dengeli, sağduyulu ve rasyonel politikalarla; işçilerimizin, memurlarımızın, sendikalarımızın şartlarını iyileştirmek, refah seviyelerini yükseltmek için çaba harcadık. Yıllardır bizden önceki siyasilerin, vaatlerinden öteye gitmeyen alanlarda devrim niteliğinde adımlar attık' ifadelerini kullandı.