ANKARA (İGFA)- Türkiye'nin dört bir yanından gelen HAK-İŞ İl Başkanları, Konfederasyonun 50. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Ankara'da bir araya geldi. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na 81 ilden katılım sağlandı.

Mardin HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli'nin de aralarında bulunduğu toplantıda; çalışma hayatının güncel gündemi, son dönemde yaşanan gelişmeler, Filistin'de devam eden soykırım, HAK-İŞ'in ulusal ve uluslararası çalışmaları, illerdeki örgütlenme faaliyetleri ile il başkanlarının yerel çalışmaları detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıyı değerlendiren Mardin HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Aziz Adıbelli, şu ifadeleri kullandı: ''Emeğin Evrensel Gücü' şiarıyla bir araya gelen başkanlarımızla; çalışma hayatı, yol haritamız ve önümüzdeki süreçlere dair kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. HAK-İŞ; bir boşluğun doldurulması, bir ihtiyacın karşılanması, bir medeniyetin yeniden emekçiler üzerinden inşa edilme sürecidir. HAK-İŞ, besmele ile başlayan ve dua ile devam eden mücadelenin adıdır. HAK-İŞ'i farklı kılan, temsil ettiği değerlerdir. HAK-İŞ, tarihi mirası sırtlanmış bir davanın adıdır.'

Adıbelli, 50. yıl coşkusunu şu sözlerle dile getirdi: 'Bu anlamlı yılda, emeğin onurunu yücelten tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, 50. yılımızın teşkilatımıza, ülkemize ve tüm emek camiasına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Daha nice onurlu, güçlü ve emek dolu yıllara:'

HAK-İŞ'in 50 yıllık yolculuğu, emek mücadelesinde değer odaklı bir çizgiyle devam ederken, toplantı; sendikal dayanışmanın güçlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.