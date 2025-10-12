Bu hafta vizyona giren filmler arasında tarihi animasyon, bilim kurgu, dram ve korku türlerinden dikkat çekici yapımlar yer alıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yeni haftada vizyona giren filmler, sinemaseverlere farklı türlerde zengin bir seçki sunuyor. Fantastik dünyalardan tarihi anlatılara, bilim kurgu maceralardan psikolojik dramalara kadar birçok yapım izleyiciyle buluştu.

Peter Jackson'ın yönettiği Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (The Hobbit: The Battle of the Five Armies) filminin yanı sıra vizyonun yeni filmlerinden Mustafa Kemal, Tron: Ares, Bildiğin Gibi Değil, Elmaslar (Diamanti), Cevşen ve The Cut: Son Raunt filminin içerisinde bulunduğu 10 Ekim Cuma haftasının vizyon programı sinemaseverlerke buluştu.

Hulusi Orkun Eser'in yönettiği animasyon film Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk ve gençlik yıllarına odaklanıyor. Günümüzden geçmişe yolculuk yapan bir grup arkadaş, Selanik Askerî Rüştiyesi'nden Trablusgarp Savaşı'na uzanan dönemi Atatürk'ün gözünden deneyimleyerek hem onun karakterinin oluşumuna hem de bağımsızlık fikrinin temellerine tanıklık ediyor. Eğitici ve ilham verici yönüyle öne çıkan yapım, tarihi olayları sade bir dille anlatırken çocuklar ve gençler için değerli bir öğrenme ve ilham kaynağı sunuyor.

Peter Jackson'ın yönettiği serinin son filmi Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (The Hobbit: The Battle of the Five Armies), Orta Dünya'daki efsanevi yolculuğun destansı finalini anlatıyor. Bilbo Baggins (Martin Freeman) ve Thorin Meşekalkan (Richard Armitage) liderliğindeki Cüce Bölüğü, Erebor'un zenginliğini geri kazanmış olsa da bu kez daha büyük bir tehditle karşı karşıyadır. Karanlık Lord Sauron'un gizli saldırısı yaklaşırken, Elfler, İnsanlar ve Cüceler arasında büyük bir savaş patlak verir.

Joachim Rønning'in yönettiği ve Jared Leto'nun başrolünde yer aldığı Tron: Ares, insanlıkla yapay zekâ varlıkların ilk karşılaşmasını merkezine alan, yüksek tempolu bir bilim kurgu macerası. Dijital dünyadan gerçek dünyaya gönderilen gelişmiş bir program olan Ares'in görevi, insanlık için hem umut hem de tehdit barındıran bir geleceği şekillendirecektir. Görsel efektleri, yenilikçi teknolojik atmosferi ve felsefi sorgulamalarıyla Tron serisini yeni bir boyuta taşıyan film, dijital dünyanın sınırlarını sinematik bir deneyim haline getiriyor.

Vuslat Saraçoğlu'nun yazıp yönettiği ve Serdar Orçin, Alican Yücesoy, Hazal Türesan gibi güçlü oyuncuların yer aldığı Bildiğin Gibi Değil, babalarının ölümü sonrası memleketlerine dönen üç kardeşin hikâyesini anlatıyor. Bir araya geldiklerinde geçmişi her birinin farklı hatırladığını fark eden kardeşler, kendi hafızaları ve birbirleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Aile ilişkilerini, sessizliklerin ve söylenmeyenlerin arasında ince bir dille işleyen film; güçlü diyalogları, sade atmosferi ve duygusal derinliğiyle izleyicide kalıcı bir etki bırakıyor.

Ferzan Özpetek'in yönetmenliğini üstlendiği Elmaslar (Diamanti), 1970'lerin Roma'sında bir terzi atölyesinde çalışan kadınların yaşamlarını konu alıyor. Luisa Ranieri, Jasmine Trinca ve Stefano Accorsi'nin rol aldığı film; dostluk, dayanışma ve kadınların birbirine tutunma gücü etrafında şekilleniyor. Renkli karakterleri, nostaljik atmosferi ve Özpetek'in kendine özgü duygusal sinema diliyle Elmaslar, hem İtalyan kültürüne hem de kadın dayanışmasına zarif bir saygı duruşu niteliğinde.

Anastasiya Düz'ün yönettiği korku filmi Cevşen, inanç ve korku arasındaki sınırları zorlayan atmosferiyle dikkat çekiyor. Şehirden uzak bir eve taşınan Murat ve Elif'in huzurlu yaşam hayali, Elif'in kâbuslarla uyanmaya başlamasıyla kâbusa dönüşür. Görünmeyen varlıkların musallatı ve geçmişten gelen bir Cevşen'in gücünü yitirmesiyle artan karanlık, çiftin kaderini belirler. Gerilim dozu yüksek sahneleri ve dini motiflerle örülü hikâyesiyle film, Türk korku sinemasına yeni bir halka ekliyor.