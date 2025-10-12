Usta yönetmen Ferzan Özpetek'in İtalya'da gişe rekorları kıran filmi 'Elmaslar', Türkiye galasıyla izleyiciyle buluştu. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Ferzan Özpetek ve film ekibi, izleyicilerle bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Aralık 2024'te İtalya'da vizyona giren ve kısa sürede en çok izlenen film olarak zirveye yerleşen Elmaslar (Diamanti); Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa, Amerika, Avustralya ve Japonya dâhil olmak üzere 63 ülkeye satıldı, İtalya'da 2,6 milyonun üzerinde seyirciyle rekor kırdı ve eleştirmenlerden tam not aldı.

Şimdi de ilk kez Türkiye'de izleyicilerle buluşan film, sanat ve sinema dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Ferzan Özpetek de galaya katılım sağladı.

İtalya'da CIAK D'ORO Altın Ödül ve Altın SuperCiak dâhil olmak üzere pek çok ödül kazanan Elmaslar (Diamanti), başrol oyuncusu Luisa Ranieri'ye 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü de getirdi. Ferzan Özpetek ayrıca Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında verilen Filming Italy Best Director Venice ödülüne de layık görüldü.

1970'lerin Roma'sında bir terzi atölyesinde çalışan kadınların hayatlarını anlatan film, birbirini dinleyen, el ele vererek zorlukların üstesinden gelen kadınların kardeşlik ve dayanışma hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

Özpetek'in iki kadın senarist Carlotta Corradi ve Elisa Casseri ile birlikte kaleme aldığı filmde Stefano Accorsi, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Aurora Giovinazzo, Elena Sofia Ricci, Kasia Smutniak, Vanessa Scalera, Luisa Ranieri, Milena Vukotic gibi İtalyan sinemasının önde gelen isimleri yer alıyor.