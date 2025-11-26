Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Hafriyat Döküm ve Ayrıştırma Sahasında incelemede bulundu. Başkan Er, 'Döküm alanının tamamı yeşil alan yapılırsa Malatya'nın cazibe merkezi olur. Burası üzerinde çalışma yapacağız' dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hem hafriyat ve kazı atıklarının hem de deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları neticesinde oluşan atıkların hafriyat döküm sahalarına düzenli bir şekilde taşınması ve depolanması sağlanıyor.

Depremin ardından yıkılan yapıların enkazını sadece kaldırmak değil, çevreye zarar vermeden doğru şekilde ayrıştırmayı da sorumluluğunun bir parçası olarak gören Malatya Büyükşehir Belediyesi, hafriyat döküm ve ayrıştırma sahasında hem çevreye duyarlı hem de yönetmeliklere uygun şekilde bir çalışma yürütüyor.

Hummalı bir çalışma yürüten ekipler, 8 milyon metreküplük hafriyatın 4 milyon metreküpünü 6 ayda temizleyerek, demir ayrıştırma işlemlerini tamamladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın kontrolünde MESTON tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Er, alanın en iyi şekilde değerlendirilmesi noktasında bir çalışma yürüteceklerini belirtti.

'BURASI MALATYA'NIN CAZİBE MERKEZİ OLACAK'

MESTON tarafından demir ayrıştırması yapılan, 42 dönümü belediyeye ait kullanıma hazır hale getirilen 118 dönümlük alanla ilgili detaylı bilgi alan Başkan Er, 'Burası Malatya'nın en sıkıntılı alanı; şehirdeki hafriyat buraya geliyor. Bu bölgede öyle bir çalışma yapacağız ki parmakla gösterilecek bir yer olacak. Konkasör ile ayrıştırmayı yaptıktan sonra üzerini hafriyat ve bitkisel toprakla örtüp, güzel çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Hafriyat alanı üzerinde yapacağımız çalışmaların ardından burası Malatya'nın cazibe merkezlerinden biri haline gelecektir. Yapacağımız ağaçlandırma ve fidan dikim çalışmaları ile burayı adeta bir kent ormanı haline getirebiliriz. Alan üzerindeki fidan dikim ve peyzaj çalışmalarımız yapıldıktan sonra insanlar burada keyifli vakit geçirebilecekler' dedi.

BÜYÜKŞEHİRDEN KAÇAK HAFRİYAYA GEÇİT YOK

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde kaçak hafriyata karşı da önemli bir mücadele yürütüyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra il genelinde 423 noktada başıboş hafriyat dökümü yapıldığı tespit edilmiş ve bu hafriyatın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmayla Battalgazi'de 121, Yeşilyurt'ta ise 317 bölge olmak üzere 438 noktada 18 bin 303 kamyon kaçak hafriyat kaldırıldı.