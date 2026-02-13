Lise ve üniversite yıllarında temelleri atılan müzikal dostluk, 30 yıl sonra profesyonel bir albüme dönüştü. Yol ve Yolcu grubu, 90'ların ruhunu taşıyan 'Ben mi?' albümüyle Spotify'da yerini aldı. 5 şarkılık albüm Spotify ve Apple Müzik'in listelerine girdi.

DENİZLİ (İGFA) - Serkan Urgancı ve Mert Atalay tarafından kurulan Yol ve Yolcu grubu, müzik dünyasına anlamlı ve nostaljik bir giriş yaptı.

Yaklaşık 30 yıl önce üniversite sıralarında başlayan ve o dönemde sadece yakın çevrelerinde bilinen besteler, aradan geçen uzun yılların ardından profesyonel kayıtlarla ölümsüzleştirildi.

NOSTALJİK BİR BAŞLANGIÇ

Grubun 5 şarkıdan oluşan ve 'Ben mi?' adını taşıyan ilk stüdyo albümü, dijital müzik platformu @spotifyturkiye üzerinden dinleyicilerin beğenisine sunulurken, eserler 90'lı yılların melodik yapısını günümüze taşıyor.

GENÇLİK HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Grubun üyelerinden Serkan Urgancı, müziğin hayatlarında her zaman önemli bir yer tuttuğunu ancak profesyonel adımların yaşam koşulları nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Bestelerin ortaya çıkış sürecini ve yaşadıkları heyecanı dile getiren Urgancı, 'Öğrenci evimizde aklımıza gelen küçük bir melodi, birkaç kelime söz üstüne heyecanla günlerce uğraşır, ortaya çıkan bestelerimizden büyük haz alırdık. O günün şartları ve kendimizi içinde bulduğumuz hayat telaşı bestelerimizin derli toplu hale getirilmesini engellemişti. Ancak aradan geçen uzun yıllar sonunda nihayet bestelerimiz profesyonel dokunuşlarla hayat buldu. Bu bizim gençlik hayalimizdi' açıklamasında bulundu.

90'LARIN DUYGU YÜKLÜ RUHU

Yol ve Yolcu grubunun diğer üyesi Mert Atalay ise albümün müzikal kimliği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kendi kuşaklarının müzikal rengini yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirten Atalay, 'Bizler 90'lar gençleriyiz. 90'ların melodik ve duygu yüklü şarkılarıyla büyüdük. Elbette ki zaman içerisinde müzik tarzları ve yeni kuşakların beğenileri değişti. Fakat görüyorum ki sadece bizim yaş grubumuz değil gençler de 90'ların şarkılarına ilgi gösteriyor. Bizim de müziğimizin temelini, içinde yoğrulduğumuz 90'ların duygu yüklü melodik tarzı oluşturuyor' şeklinde konuştu.

BEŞ ŞARKI LİSTELERDE

Spotify başta olmak üzere dijital platformlarda yayınlanan albüm, içerdiği duygusal yoğunlukla dikkat çekiyor. Grubun diskografisinin ilk ürünü olan çalışmada; albüme ismini veren 'Ben mi?' parçasının yanı sıra 'Su ve Sen', 'Deniz', 'Yasaksın' ve 'Yaprak' isimli eserler yer alıyor. Yapımcılığını Ata Altınoluk'un üstlendiği albüm, Spotify New Music Friday ve Aplle Zirvedekiler: Akustik listelerine girdi. Albümün özellikle akustik ve duygusal tınıları seven müzikseverler tarafından listelerde üst sıralara taşınması bekleniyor.