İSTANBUL (İGFA) - Murat Dalkılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen narkotik soruşturması kapsamında bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Sanatçının avukatları tarafından yapılan açıklamada, Dalkılıç'ın ifadesinin alınmasının ve gerekli görülmesi halinde verilecek test örneklerinin ardından aklanacağına olan inancın tam olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Dalkılıç'ın geçirdiği burun ameliyatları sonrası doktor kontrolünde kullandığı antibiyotik ilaçlar dışında herhangi bir illegal madde kullanımının söz konusu olmadığı ifade edildi.

Soruşturma süreci devam ediyor.