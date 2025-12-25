TÜİK'in Aralık ayı verilerine göre güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde artarken, inşaat sektöründe düşüş kaydetti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken, inşaat sektöründe geriledi.

Buna göre güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,4 artarak 112,3, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 artarak 115,4 seviyesine çıktı. İnşaat sektöründe ise güven endeksi yüzde 0,5 azalarak 84,5 olarak kaydedildi.

Açıklanan veriler, yılın son ayında hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde olumlu beklentilerin güçlendiğine işaret ederken, inşaat sektöründe temkinli seyrin devam ettiğini ortaya koydu.