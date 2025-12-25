Eğitim Gücü Sen Bursa Şubesi'nin açtığı dava sonucu, doğum izninde olan bir öğretmenin norm kadro fazlası gerekçesiyle başka bir ilçeye re'sen atanmasına ilişkin işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verildi.

BURSA (İGFA) - Eğitim Gücü Sen Bursa Şube Başkanı Okan Atar, Nilüfer ilçesinde görev yapan ve doğum izninde olan bir öğretmenin, norm kadro fazlası gerekçesiyle İnegöl ilçesine re'sen atanmasına ilişkin işlemin mahkeme kararıyla durdurulduğunu açıkladı.

Başkan Atar, yeni doğum yapmış bir annenin aile bütünlüğü ve çocuğun yüksek yararı gözetilmeden yapılan bu atamanın hukuka aykırı olduğunu belirterek, sendika tarafından başlatılan hukuki sürecin Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararıyla sonuçlandığını ifade etti. Mahkemenin kararında, söz konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlar doğabileceğine dikkat çekildiğini aktaran Atar, idarenin takdir yetkisinin sınırsız olmadığına vurgu yapıldığını söyledi. Kararda; öğretmenin annelik durumu, aile bütünlüğü, çocuğun yüksek yararı ile atamanın yaratacağı ulaşım ve yaşam zorluklarının dikkate alındığı belirtildi.

Okan Atar, bu kararın norm kadro fazlası gerekçesiyle yapılan re'sen atamaların gerekçesiz ve insani koşullardan bağımsız şekilde yapılamayacağının yargı tarafından açıkça teyit edilmesi anlamına geldiğini vurguladı. İdari işlemlerin yalnızca mevzuata değil, aynı zamanda hukuk devleti ilkelerine ve temel haklara da uygun olması gerektiğinin bir kez daha ortaya konulduğunu ifade etti.

Eğitim Gücü Sen'in sendikal anlayışına da değinen Atar, 'Biz çatışmadan değil hukuktan, baskıdan değil haklılıktan, keyfiyetten değil hukukun üstünlüğünden yanayız. Bu kazanım sadece bir üyemiz için değil, benzer durumda olan tüm eğitim çalışanları için yol gösterici niteliktedir' dedi. Eğitim Gücü Sen Bursa Şubesi'nin, öğretmenlerin emeğini, onurunu ve aile yaşamını koruyan her hukuki mücadelenin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceği bildirildi.