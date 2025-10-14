Konya Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, milli takım formasıyla Romanya'da ve Finlandiya'da düzenlenen şampiyonalarda, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak ülkemizi ve şehrimizi gururlandırdı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler, ay yıldızlı formayla ülkemizi ve şehrimizi gururlandırmaya devam ediyor.

11-12 Ekim tarihleri arasında Romanya ve Finlandiya'da düzenlenen şampiyonalarda ülkemizi ve şehrimizi temsil eden sporcularımız 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Romanya U20 Balkan Şampiyonası'nda 63 kiloda mücadele eden Büyükşehir Belediyesporlu Ahmet Enes Dülger, ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi olurken Finlandiya Soumi Cup Turnuvası'nda U17 kategorisinde 71 kiloda yer alan bir diğer Büyükşehirli güreşçi Ali Kılınç da rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk sevinci yaşadı.