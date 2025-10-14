Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Amatör Spor Haftası, Ağrı ASKF toplantı salonunda gerçekleştirilen 'Yılın Enleri Ödül Töreni' ile tamamlandı.

AĞRI (İGFA) - Ağrı'da Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen törende yıl boyunca ulusal ve uluslararası arenada başarı elde eden sporcular, antrenörler ve spora katkı sunan isimler ödüllendirildi.

Törende konuşan ASKF Başkanı Celal Bulut, amatör sporun sadece bir yarışma değil, disiplinin, fedakârlığın ve tutkunun adı olduğunu belirtirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de konuşmasında sporun birleştiriciliğine vurgu yaptı. Müdür Çelebi, 65 aktif amatör kulüple Ağrı'nın dört bir yanında sporu tabana yaymanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

26 sporcu ve spor adamının ödüllendirildiği gecede ödül alanlar şöyle:

Spor Hizmet Ödülü Yemen Aydın'a,

Yılın Kalecisi ödülü Rıza Şimşek'e,

Yılın Hakemi ödülü Selami Dursun'a,

Gol Kralı ödülü Baran Taşdemir'e,

Spora Hizmet ödülü Sebahattin Güzel'e,

Spora Hizmet ödülü Fırat Işık'a,

Yılın Spor Yöneticisi ödülü Enes Yıldırım'a,

Jüri Özel ödülü Emrah Taylan'a,

Altyapı Özel ödülü Sacit Demir'e,

Kadın Yöneticisi ödülü Canan Dursun'a,

Kadın Yöneticisi ödülü Fatma Tunay'a,

Spor Basını ödülü Nihat Aydın'a,

Spora Hizmet ödülü Fahri Polat'a,

BAL ödülü Rıza Sorak'a verildi.

Sporda Vefa ödülü Mustafa Şimşek'e,

Spora Destek ödülü Dr. Osman Altay'a,

Kayak Branşı ödülü Seher Kaçmaz'a,

Muay Thai ödülü Sibel Oruç'a,

Badminton ödülü Eyüp Murat Alpaslan'a,

Vücut Geliştirme ödülü Halit Durak'a,

Vücut Geliştirme ödülü Çetin Demir'e,

Badminton ödülü Nevzat Alpaslan'a,

Kayak Branşı ödülü Erhan Dursun'a,

Muay Thai ödülü Yusuf Göksügüzel'e,

Kulüp Başkanı ödülü Adem Hanbaba'ya,

Spora Hizmet ödülü Ufuk Balkis'e, Yılın Spor Adamı ödülü İsmet Sarı.