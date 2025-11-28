Bunlar da ilginizi çekebilir

Zehirlenmeler Gıda Denetimini artırdı... Eyüpsultan'da gıda güvenliği için yoğun denetim

Meteoroloji'den 'Kuvvetli Yağış' uyarısı! Marmara ve Ege'de sağanak alarmı

Bakan Yerlikaya, açıklamasında firari suçluların peşini bırakmayacaklarını vurgulayarak, 'Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerinin ve suç faillerinin ülkemize iadelerini sağlamaya devam edeceğiz' dedi.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar sonucunda Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen isimler şöyle açıklandı:

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, firari suçluların yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin koordineli şekilde çalıştığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal düzeyde aranan 8 firari suçlunun Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.