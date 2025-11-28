İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal düzeyde aranan 8 firari suçlunun Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, firari suçluların yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin koordineli şekilde çalıştığını belirtti.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar sonucunda Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen isimler şöyle açıklandı:

Kırmızı Bültenle Arananlar:

  • B.B. - Yağma, Hırsızlık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması
  • A.C.E. - Cebir, Tehdit veya Hile ile Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma
  • Ü.G. - Kasten Öldürme

Ulusal Düzeyde Arananlar:

  • B.S. - Resmi Belgede Sahtecilik, Şantaj, Hırsızlık
  • E.Y. - Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal
  • M.K. - Resmi Belgede Sahtecilik, Kasten Yaralama
  • H.M. - Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma, Bilişim Yoluyla Hırsızlık
  • T.Ç. - Kasten Yaralama, Resmi Belgede Sahtecilik, Hükümlü/Tutuklunun Kaçması

Bakan Yerlikaya, açıklamasında firari suçluların peşini bırakmayacaklarını vurgulayarak, 'Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerinin ve suç faillerinin ülkemize iadelerini sağlamaya devam edeceğiz' dedi.

