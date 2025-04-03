Gürcistan'a kaçan kırmızı bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahıslar Türkiye'ye getirildi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan’dan ülkemize geri getirildiğini duyurdu.

Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı.

Buna göre; “Kardeşi Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etmek” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A. isimli şahıs, ”Fuhuş, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs, “Yağma, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.B. isimli şahıs, ”Uyuşturucu, Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.T. isimli şahıs, ”Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.Ö. isimli şahıs, ”Silahla Tehdit, Geceleyin Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kasten Yaralama, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,” suçlarından ulusal seviyede aranan R.U. isimli şahıs, ”Göçmen Kaçakçılığı Yapma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanma (4 kez), Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Hakaret” suçlarından ulusal seviyede aranan C.K. isimli şahıs ve “Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ulusal seviyede aranan M.Ç. isimli şahıs Gürcistan’da yakalandı ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1907689834770223551

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" diyerek Türk Polisinden kaçamayacakların vurgusu yapıldı. Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ederken, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ve Asayiş Daire Başkanlığı ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nü de tebrik etti.