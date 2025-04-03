Bursa Nilüfer Belediyesi’nin 2024 Yılı Faaliyet Raporu, Nilüfer Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. 2025-2029 döneminin ilk toplantısında Nilüfer Belediye Meclisi’nin encümen ve komisyon üyeleri de belirlendi.
BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Nilüfer Barış Meclisi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri belirlenirken, 2024 yılı faaliyet raporu da çokluğu ile kabul edildi.
Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Yeni bir yol yeni bir vizyon” diyerek başladıkları dönemde 1 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Önceki dönemlerden aldıkları güç ve Nilüfer halkından aldıkları cesaret ile fark yaratan, kente değer katan önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Şadi Özdemir, “Ortak akıl, katılımcılık, dayanışma, eşitlik, kırsal kalkınma, kültür ve sanat gibi başlıklar önceliklerimiz arasında oldu.
Nilüferli hemşehrilerimizi nitelikli hizmetlerle buluştururken, kentin değerlerini, doğasını, kentte yaşayan bütün canlıların hakkını korumaya özen gösterdik” dedi.
“HEPİMİZİN NİLÜFER’İ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM”
Evrensel ilkeler ışığında, ortak akıl ile sürdürülebilir hizmet sunarak, daha yüksek yaşam kalitesine sahip, daha dirençli, daha yeşil ve daha mutlu bir kent misyonuyla yeni dönemde de örnek çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “2024 yılı boyunca yapılan tüm çalışmalara katkı sağlayan, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, geçmiş dönem belediye başkanlarımıza, bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Herkesin sesine kulak verdiğimiz, Hepimizin Nilüfer’i için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Muhalefet partilerinin temsilcilerinin de yaptığı konuşmanın ardından Nilüfer Belediyesi Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARI BELİRLENDİ
Meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonları üyeleri de belirlendi. Encümen üyeleri için gizli oylama yapılırken, ihtisas komisyon üyeleri için açık oylama yapıldı. Komisyon üyelerinin 4’ü CHP’den, 1’i de muhalefet partilerinden oluştu.
Encümen ve Komisyonlarda şu isimler yer aldı:
Encümen üyeleri:
Neşe Özçelik
Demirhan Aslan
Ali Sezgin
İmar ve Bayındırlık Komisyonu:
Mahmut Demiröz
Metin Tunçel
Günce Çelik
Hafize Usturalı
Hamit Şenocak
Plan, Program ve Bütçe Komisyonu:
Mehtap Esen
Ali Sezgin
Pelin Sevgi
Serpil Altun
Abdurrahman Obut
Hukuk Komisyonu:
Yücel Akbulut
Özlem Akbaş Önsoy
Ekrem Erk
Olcay Keskin
Rahime Nur Gökçe
Sağlık ve Spor Komisyonu:
Demirhan Aslan
Okan Şahin
Ekrem Erk
Resul Tarman
Özgür Top
Eğitim, Bilim ve Teknoloji Komisyonu:
Furkan Yavuz
Ali Ekber Can
İbrahim Mart
Onur Uslu
Kenan Akdeniz
Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu:
Özlem Akbaş Önsoy
Tuğçe Savaş
Gülver Deniz
Yalçın Işıkyıldız
Lamia Eren Olduk
Katılımcılık ve Eşitlik Komisyonu:
Berna Hacer Bilici
Gökçe Güney
Okan Şahin
Aslıhan Ceyhan
Anzelha Nazlı Tan
Çevre, Tarım ve Gıda Komisyonu:
Onur Uslu
Mustafa Aslan
Akın Uludağ
Resul Tarman
Emre Sekban
Gençlik Komisyonu:
Resul Tarman
Furkan Yavuz
Tuğçe Savaş
Salih Güleç
Samet Kodaman
Ticaret ve Sanayi Komisyonu:
Salih Güleç
İrfan Özer
İbrahim Mart
Barış Öztürk
Şahin Biba
Aile, Kadın ve Çocuk Komisyonu:
Tuğçe Savaş
Gülver Deniz
Mehtap Esen
Hafize Usturalı
Anzelha Nazlı Tan
Afet Komisyonu:
İrfan Özer
Aslıhan Ceyhan
Salih Güleç
Emrah Mutlu
Hasan Türksel
Sokak Hayvanları Komisyonları:
Mehtap Esen
Berna Hacer Bilici
Ali Ekber Can
Aslıhan Ceyhan
Rahime Nur Gökçe
Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu:
Hafize Usturalı
Günce Çelik
Emrah Mutlu
Metin Tunçel
Abdurrahman Obut
ŞAMPİYON MELEKLERE VEFA
Meclis toplantısında ayrıca 6 Şubat 2023’te Adıyaman’da yıkılan İsias Oteli’nde Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımının yaşamını yitirmesi nedeni ile Beşevler Cimnastik Salonu’nun adı “Şampiyon Melekler Cimnastik Salonu” olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.