Başkan Büyükakın, Güney Kore’nin Ulsan şehrinin Belediye Başkanı Kim Doo-gyeom’u ağırladı. Başkan Büyükakın ziyarette, iki ülke arasındaki dostluğa vurguda bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Güney Kore’nin endüstri merkezi Ulsan’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Doo-gyeom’u Kocaeli’de ağırladı. Bu ziyaret, iki şehir arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesi, yatırım ve ticaret hacminin artırılması adına önemli görüşmelere sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın da katıldığı görüşmede, şehirlerarası işbirliğinin yeni bir boyuta taşınması konusunda mutabakata varıldı. Konuk başkan Kim Doo-gyeom, kendisine ikram edilen çay ve pişmaniyeyi çok sevdiğini ifade ederek, heyetiyle birlikte bol bol çay içti, pişmaniye yedi. Kocaeli temaslarında Sekapark’ı da ziyaret eden konuk başkan, kentin en önemli yeşil alanına tam not verdi.

DOSTLUK VE KARDEŞLİK İLİŞKİSİ DEVAM EDİYOR

Başkan Büyükakın, Türkiye ve Güney Kore arasındaki tarihsel bağlara da özel bir vurgu yaptı. Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin Güney Kore’ye verdiği desteğin unutulmadığını belirten Başkan, iki ülkenin kardeş şehirleri olan Kocaeli ve Ulsan arasındaki ilişkilerin bu dostluğun bir yansıması olduğunu söyledi. Gelecekteki işbirliği potansiyelleri ile her iki şehrin ekonomik ve kültürel açıdan daha da yakınlaşacağına inandığını ifade etti. Başkan Büyükakın, Kocaeli ve Ulsan arasındaki dostluk ve işbirliğinin uzun yıllara dayandığını hatırlatarak şunları söyledi: “Kore bizim gerçekten dost ülkemiz. Kore Savaş’'nda Türk askerinin gösterdiği kahramanlık, iki ülkenin ilişkilerini derinleştiren bir olaydı. Hâlâ Kocaeli’de yaşayan 11 Kore gazimiz var. Bu bağ, sadece geçmişte kalmadı; Güney Kore ile olan kardeşlik ilişkimiz, 2002 Dünya Kupası'ndan bugüne kadar güçlü bir şekilde devam ediyor. O dönemde düzenlenen futbol maçları vesilesiyle Kocaeli’den Güney Kore’ye giden heyetler oldu, oradan da misafirler ağırladık. Bu kardeşlik, geçmişten gelen ve halen süregelen güçlü bir bağdır.”

PANDEMİ VE İKLİM KRİZİNE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Başkan Büyükakın, dünya genelinde yaşanan pandemi ve küresel iklim krizine dikkat çekerek, bu sorunların ancak uluslararası işbirliği ile çözülebileceğini vurgulayarak şunları ifade etti: “Pandemiler ve küresel iklim krizi, tüm insanlığı tehdit eden iki büyük risk olarak karşımızda duruyor. Bu tür problemleri tek bir ülkenin veya bir belediye başkanının tek başına çözmesi mümkün değildir. Dünyanın ve şehirlerin bu tehditlere karşı beraber çalışması gerekiyor. Öncelikli olarak pandemiler ve iklim krizi gibi küresel sorunlara karşı birlikte aksiyon almalı, nasıl daha iyi işbirlikleri geliştirebiliriz bunları konuşmalıyız.”

KARŞILIKLI ÖĞRENMEYE KATKI SAĞLAYACAK

Büyükakın, Kocaeli’de faaliyet gösteren Hyundai gibi büyük şirketlerin de bu ekonomik işbirliğinde önemli bir rol oynadığını da belirtti. İki şehir arasında ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Büyükakın, belediyelerin bu konuda liderlik yapabileceğini de vurguladı. Ekonomik işbirliğini artırma yönündeki çabaların yanı sıra belediyeler arasında bilgi paylaşımının da kritik bir öneme sahip olduğuna değinen Başkan Büyükakın, “Kocaeli ve Ulsan şehirlerinin belediye çalışanları arasında bilgi ve deneyim değişim programları yapılması gerekiyor. Bu tür programların iki şehir arasında daha güçlü bir bağ kurulmasına ve karşılıklı öğrenmeye katkı sağlayacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

ÇEVRE PROJELERİ VE TURİZM POTANSİYELİ

Kocaeli ve Ulsan heyetleri, şehirdeki çevre projelerini ve turizm alanlarını da inceleme fırsatı buldu. Kocaeli’nin en önemli yeşil alanlarından biri olan Sekapark’ı ziyaret eden heyet, Başkan Büyükakın’dan Avrupa’nın en kapsamlı çevre projelerinden biri olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizlik Projesi hakkında bilgi aldı. Başkan, bu projenin Kocaeli'nin çevresel sürdürülebilirliğine verdiği önemi gösterdiğini belirtti. Aynı zamanda, Kocaeli’nin turizm potansiyelinin arttırılması konusunda önemli adımlar atıldığını ifade eden Büyükakın, iki şehir arasındaki kültürel bağların gelişmesi için bu tür ziyaretlerin devam edeceğini vurguladı.

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİ GEREKİYOR

Başkan Büyükakın, ekonomik işbirliğinin yanı sıra kültürel çalışmaların da önemini vurguladı ve iki ülkenin halklarının birbirlerini daha iyi tanımaları gerektiğini ifade etti: “Şimdiye kadar kültür alanında da işbirliği yaptık. Kültürel buluşmalar, halkların birbirini tanıması ve ilişkilerin derinleşmesi için çok önemli bir araçtır. Bu alandaki çalışmaları ihmal etmemeliyiz. Kocaeli ve Ulsan şehirleri, kültürel projelerle halklarını birbirine daha yakınlaştırabilir.”

KOCAELİ’NİN SANAYİ VE İHRACAT GÜCÜ

Ziyaretin ekonomik boyutunda, Kocaeli’nin Türkiye’nin sanayi üretimindeki önemi bir kez daha vurgulandı. Kocaeli’nin Türkiye imalat sanayine katkısının yüzde 13 olduğu ve Türkiye araç üretiminin yüzde 41,1’ini, kimya sanayisinin yüzde 27’sini, metal sanayisinin ise yüzde 19’unu karşıladığı aktarıldı. Bunun yanında Kocaeli’nin 2023 yılı ihracat verileriyle dikkat çeken bir sanayi kenti olduğuna dikkat çekildi. Kocaeli’de yer alan 14 organize sanayi bölgesi, 5 teknopark ve 2 serbest bölge ile şehrin sanayi altyapısının güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Başkan Büyükakın, bu altyapının Kocaeli’ni yatırımcılar için cazip bir merkez haline getirdiğini söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DEPREME HAZIRLIK

Ziyaret kapsamında, Kocaeli’nin en öncelikli projelerinden biri olan kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmaları da gündeme geldi. Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin deprem gerçeği ile yüzleşmiş bir şehir olduğunu ve depreme karşı alınacak tedbirlerin her zaman ön planda tutulduğunu belirtti. Bu çerçevede, kentsel dönüşüm projeleri ve depreme dayanıklı yapılaşma konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi adımlar attığını vurguladı. Başkan Büyükakın, özellikle depremle mücadelede teknolojik altyapının ve inovasyonun önemine değindi.

KÜRESEL SORUNA BİRLİKTE ÇÖZÜM BULMAK ZORUNDAYIZ

Başkan Büyükakın, bu önemli ziyaretin Kocaeli ve Ulsan arasındaki kardeş şehir ilişkisini daha da güçlendirdiğini belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı: “Ulsan ile olan dostluğumuz, geçmişten gelen güçlü bağlara dayanıyor. Ancak bu dostluğu daha da ileriye taşıyarak, pandemiden küresel iklim krizine kadar pek çok küresel soruna birlikte çözüm bulmak zorundayız. Ekonomik işbirliğimizi artırarak hem şehirlerimizde hem de ülkelerimizde daha fazla yatırım ve istihdam yaratmalıyız. Ayrıca kültürel işbirliklerini de ihmal etmeden, halklarımızın birbirini daha yakından tanımasına katkı sağlamalıyız. Kocaeli olarak bu işbirliğinde her türlü desteğe hazırız.” Ulsan’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Doo-gyeom ise, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Büyükakın ve heyetine teşekkür etti.