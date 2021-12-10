Türkiye'ye acı haber: 4 askerimiz Şehit oldu

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesine PKK’lı teröristlerce yapılan hain saldırıda piyade uzman çavuşlar Doğanay Çelik, Ali Sarı ve İdris Aksöz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin Şehit olduğu, bölgede tespit edilen hedeflerin vurulması sonucu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

EVLERE ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik’in (23) acı haberi Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Hacıosmanlı köyünde yaşayan annesi Dilber Kılavuz’a askeri yetkililer tarafından verildi. Anne, aldığı acı haberle gözyaşlarına boğulurken, eve Türk bayrakları asıldı. Şehit Çelik, bugün düzenlenecek törenle Yerköy’de toprağa verilecek.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın (29) şehadet haberi Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi’nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Nihal Sarı ile Denizli’de yaşayan Rus asıllı eşi Anna Sarı’ya yetkililer tarafından verildi. Sarı bugün Edremit’te son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit Ali Sarı ‘nın eşi Anna Sarı, acı Haber üzerine oğulları Adel (3) ve Aksel (6) ile birlikte cenaze töreni için Denizli’den Balıkesir’e gitti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz’ün (23) acı haberi de İstanbul Sancaktepe’de yaşayan ailesine yetkililerce ulaştırıldı. 2 ay önce nişanlandığı öğrenilen Aksöz, bugün Nevşehir’de toprağa verilecek.

YOL KONTROLÜNDE DÜŞÜP ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, arazide kayarak düşen ve ağır yaralanan Uzman Çavuş Emre Ceylan’ın (28) hastanede şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde 9 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli 1 kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.

Şehit Uzman Çavuş Ceylan’ın acı haberi, yetkililer tarafından Kırıkkale’de yaşayan ailesine verildi. Nişanlı olduğu öğrenilen Ceylan, bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.