banner314

banner325

Son Dakika

Süleylman Soylu, depremzedelere yardımda kapkaççılarla ilgili açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Asrın afeti" deprem bölgesinde yaşanan kapkaç olaylarıyla ilgili açıklamada bulundu. Solyu; "6-11 Ocak arası Türkiye'de 'evden hırsızlık', 'işyerinden hırsızlık', 'kapkaç', 'motosiklet hırsızlığı, 'araç hırsızlığı' 'otodan hırsızlık', 'yankesicilik' ve 'yağma' suçlarından jandarma ve polis bölgesinde 416 olay meydana geldi" dedi.

GÜNDEM 12.02.2023, 11:07 Murat Aydın
Süleylman Soylu, depremzedelere yardımda kapkaççılarla ilgili açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Asrın afeti" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde 70 bini aşkın Polis memuru, 60 bini aşkın Jandarma, 1000 de Sahil Güvenlik personelinin görev yaptığını bildirdi.
Kahramanmaraş Afet Kriz Merkezi'nde açıklama yapan Soylu, yer kürenin en büyük depremlerinden birisinin yaşandığını, devletin ayakta olduğunu, milletin de bütün unsurlarıyla birlikte yardım ve dayanışma için seferber olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, ülke insanının birliğini beraberliğini engellemeye ve ülke insanını kötülemeye çalışan, sürekli olmayanları olmuş gibi gösteren bir hastalıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz önce video seyrettim. 'Bir Afganlı, çıkan cesetlerin elini kesti, altınlarını alıyor' diyeni biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık.

'Hatay'ın Samandağı ilçesine teröristler geldi. Orada eylem yapacaklar' diye yalan söyleyenler var. Bütün Türkiye'de hırsızlığın, yağmanın, güvensizliğin olduğuna dair bir anlayışı yaygınlaştırmaya çalışan zehirli, bu ülkenin insanına yakışmayan bir dille sosyal medyada karşı karşıyayız.

Kimse devleti hafife almasın. Milletin bugün duygularıyla oynayan herkesten hesabını en net şekilde hukukla beraber sorarız. Burada bu insanların duygularını istismar etmenin, insanların yaşadığı zorluğa ayrı bir zorluk getirmenin ne anlamı var."

Olaylarla İlgili 230 Kişi Gözaltına Alındı

Türkiye'nin dört bir yanından insanların canhıraş mücadele ettiklerini, herkesin enkazların başında yakınlarını bekleyenlere yardımcı olabilmek için uyumadan büyük birlik ve beraberlik ortaya koyduğunu ifade eden  Soylu, Yalan ve dezenformasyonlarla da mücadele ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"6-11 Ocak arası Türkiye'de 'evden hırsızlık', 'işyerinden hırsızlık', 'kapkaç', 'motosiklet hırsızlığı, 'araç hırsızlığı' 'otodan hırsızlık', 'yankesicilik' ve 'yağma' suçlarından jandarma ve polis bölgesinde 416 olay meydana geldi. Dönelim 1-6 Ocak arası yani depremden önce toplam 586 olay meydana gelmiş. Yani bu millet ne yapıyor daha fazla suçunu arttırabilmek için depremin veya bir afetin oluşmasını mı bekliyor. Bir millete bu kadar iftira atılır mı? Bu kadar insanları birbirine kışkırtabilmek için bu sosyal medyanın zehirli dili kullanılır mı? Ayıp değil mi?

10 vilayette takviyelerle beraber toplam 70 bini aşkın Polis memurumuz, 60 bini aşkın Jandarma görevlimiz ve 1000 de Sahil Güvenlik personelimiz var. 131 bin personelimiz var. Normali bunun yarısından az. Hem burada güvenliği tesis eden hem vatandaşın hizmetinde olan köylere kadar giden 79 helikopterle beraber sürekli hasta taşıması yapan ulaşılamayan köylere inen bir mücadele ortaya konuluyor. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Bu bahsettiğim olaylarla ilgili 230 kişi gözaltına alındı. Bu olaylarla ilgili 20'nin üzerinde tutuklama söz konusu ve her olayla ilgili de arkadaşlarımız hem enkaz alanlarının güvenliğini alıyor, hem çadır alanlarının hem lojistik depolarının güvenliğini alıyor hem de yolların ve trafiğin açılması için elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor."

Bir siyasi partinin genel başkanının "Hatay'daki yabancılara konut ve mülk satışına dikkat edilsin" yönündeki açıklama yaptığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1980 yılında Hatay'da yabancılara mülk satışı yasaklanmıştır. Aynı zamanda bakanlar kurulunun 2011 yılında aldığı bir karar çerçevesinde hazine arazilerinden bu tip mülk satışları tamamen yasaklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendine ait politikaları söz konusudur. Acaba buradan bir istismar yaratabilir miyim? Acaba bu zor dönemde herkes işinin başındayken ben yol alıp, insanların duygularını rencide edip, onun üzerinden bir sonuç alabilir miyim endişesinde olan ucuz insanlar var." ifadelerini kullandı.

Ölü sayılarının saklandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Soylu, "Ayıptır, günahtır, yazıktır. Neyi saklayacağız, insanların hangi gün öldüğü belli değil mi? Türkiye'nin her tarafından buraya savcılar görevlendirilmiş, adli tıp uzmanları, doktorlar görevlendirilmiştir." dedi.

Kahramanmaraş'a 1000 yardım tırının geldiğini ve 800'ünün dağıtıldığını aktaran Soylu, bu yardımların ilçe ve köylere de yönlendirildiğini vurguladı.

#deprem #kapkaç #İçişleriBakanı #SüleymanSoylu #hırsızlık #polis #görevli
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 12 Şubat 2023
İmsak 06:30
Güneş 07:56
Öğle 13:23
İkindi 16:13
Akşam 18:40
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir