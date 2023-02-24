Kızılay’ın 2300 personeli depremden doğrudan etkilendi
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği 13 milyon kişi arasında Kızılaycılar da bulunuyor. Bölgede görev yapan 2 bin 300 Kızılay personeli depremden doğrudan etkilendi. Bir çoğu enkazın altından çıktıktan sonra yardıma koştu.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği 13 milyon kişi arasında Kızılaycılar da bulunuyor. Bölgede görev yapan 2 bin 300 Kızılay personeli depremden doğrudan etkilendi. Bir çoğu enkazın altından çıktıktan sonra yardıma koştu.
Deprem bölgesindeki illerde görev yapan Kızılay personeli de afeti bizzat yaşadı. 10 ilde görev yapan 2 bin 300 Kızılaycı “afetzede” durumuna düşerken, çok büyük bir bölümü, enkazın altından çıktıktan sonra diğer insanlara yardıma koştu. Afetzede Kızılaycılar, kendi istekleriyle deprem bölgesinde görev yapmayı sürdürüyor.
Kızılay büyük deprem felaketinde 9 personelini ve 9 gönüllüsünü kaybetti. 1 Kızılaycı hala göçük altında bulunuyor. Göçükten yaralı olarak çıkartılan bir Kızılaycı ise kayıp. 3 Kızılaycıdan da haber alınamıyor. Kızılaycılar 1. Derece akrabalarından da 67 kişiyi kaybettiler. Yaralanan 16 Kızılaycının tedavisine ise çeşitli hastanelerde devam ediliyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016