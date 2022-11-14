banner314

banner325

Son Dakika

İstiklalde bomba patlatan terörist kadın sorgusunda her şeyi itiraf etti

İstanbul  Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın teröristin bir taksiye binerek Esenler'e gittiği güvenlik kameralarıyla tespit edildi. İTerörist kadın yapılan çalışma sonunda son durağı Küçükçekmece'de kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyeti verdiği ilk ifadeyi ve tüm detayları paylaştı.

GÜNDEM 14.11.2022, 14:04 14.11.2022, 14:23 Murat Aydın
İstiklalde bomba patlatan terörist kadın sorgusunda her şeyi itiraf etti

İstanbul  Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın teröristin bir taksiye binerek Esenler'e gittiği güvenlik kameralarıyla tespit edildi. Polis Esenlerde yaptığı çalışmaların sonunda, teröristin Küçükçekmece'de bir eve giderek saklandığını tesbit etti. Terörist Küçükçekmece'deki evde  kıskıvrak yakalanmasının ardından İstanbul Emniyeti verdiği ilk ifadeyi ve tüm detayları paylaştı.

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın teröristin kimliği açıklanırken teröristin bağlantıları, nereli olduğu ve Türkiye’ye nasıl geldiği belli oldu. Afrin'den Türkiye’ye gelen terörist PKK-YPG'nin istihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş.

İLK İFADESİNDE PKK BAĞLANTISINI İTİRAF ETTİ

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın teröristin kimliği açıklandı. EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelenmiştir. Şahsın taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiği tespit edilmiş, yapılan fiziki ve teknik çalışmada şahsın irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlenmiştir.

Yapılan operasyonda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir.

Belirlenen adrese saat 02.50’de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam ALBASHIR isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir.

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının failinin yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi. Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var." ifadelerini kullanmıştı.

KADIN TERÖRİST SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından polis gece boyunca operasyonlarını sürdürdü.

Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler arasında bombayı bıraktığı belirlenen kadın terörist de yer aldı. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

PATLAYICI TÜRÜ BELLİ OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı hain terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın kimliğini açıkladı. Olayı gerçekleştiren teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu belirtildi. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarındaki incelemede, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.

"EYLEMİN TALİMATININ KOBANİ’DEN GELDİĞİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRMEMİZ VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde saldırganın gözaltına alındığını duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müzün ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık bir şekilde ifade etmektedir. Belki şunu söylemek gerekir. Terörün yüzü acıdır. Ama bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz ve özellikle bize dost gibi görünen tüm teröristleri ya kendi ülkesinde saklayan veya işgal ettiği alanlarda hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır.

Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun"

#pyd #istiklalcaddesi #bomba #terör #PKK #Suriyeli #terörist
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 14 Kasım 2022
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 11 21
7. Manisa FK 12 19
8. Rizespor 11 18
9. Bandırmaspor 12 18
10. Altay 13 15
11. Sakaryaspor 12 15
12. Göztepe 11 14
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir