İstiklalde bomba patlatan terörist kadın sorgusunda her şeyi itiraf etti

İstanbul Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın teröristin bir taksiye binerek Esenler'e gittiği güvenlik kameralarıyla tespit edildi. Polis Esenlerde yaptığı çalışmaların sonunda, teröristin Küçükçekmece'de bir eve giderek saklandığını tesbit etti. Terörist Küçükçekmece'deki evde kıskıvrak yakalanmasının ardından İstanbul Emniyeti verdiği ilk ifadeyi ve tüm detayları paylaştı.

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın teröristin kimliği açıklanırken teröristin bağlantıları, nereli olduğu ve Türkiye’ye nasıl geldiği belli oldu. Afrin'den Türkiye’ye gelen terörist PKK-YPG'nin istihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş.

İLK İFADESİNDE PKK BAĞLANTISINI İTİRAF ETTİ

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın teröristin kimliği açıklandı. EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelenmiştir. Şahsın taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiği tespit edilmiş, yapılan fiziki ve teknik çalışmada şahsın irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlenmiştir.

Yapılan operasyonda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir.

Belirlenen adrese saat 02.50’de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam ALBASHIR isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir.

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının failinin yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi. Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var." ifadelerini kullanmıştı.

KADIN TERÖRİST SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından polis gece boyunca operasyonlarını sürdürdü.

Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler arasında bombayı bıraktığı belirlenen kadın terörist de yer aldı. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

PATLAYICI TÜRÜ BELLİ OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı hain terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın kimliğini açıkladı. Olayı gerçekleştiren teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu belirtildi. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarındaki incelemede, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.

"EYLEMİN TALİMATININ KOBANİ’DEN GELDİĞİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRMEMİZ VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde saldırganın gözaltına alındığını duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müzün ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık bir şekilde ifade etmektedir. Belki şunu söylemek gerekir. Terörün yüzü acıdır. Ama bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz ve özellikle bize dost gibi görünen tüm teröristleri ya kendi ülkesinde saklayan veya işgal ettiği alanlarda hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır.

Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun"