Ali Babacan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan afet bölgesinde depremzedelerin acısını paylaşmaya devam ediyor. Adana Çukurova’daki Yurt Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Babacan, “Türkiye’nin her yerinden kendi çabasıyla çırpınarak buralara ulaşan, kendi elleriyle toprağı, betonu kazıyarak insanlara ulaşmaya çalışan binlerce gönüllü vatandaşımız var. Hepsine tek tek şükranlarımı iletiyorum” dedi. Babacan şöyle konuştu:

Adana’da 16 bina yıkıldı

“Adana’da Yurt Mahallesi’ndeyiz. Sadece bu mahallede 5 bina tamamen yıkılmış durumda. Adana’da toplam yıkılan bina sayısını 16 olarak bildirdiler. Hasarlı binalar var. Adana Merkez’de maalesef sıkıntı büyük. Çok sayıda aile enkaz başında yakınlarından haber bekliyor. Acı büyük.”

‘Vatandaşlarımız haklı olarak şikâyet ediyor’

“Şehir merkezinde olmamıza rağmen her yerde olduğu gibi burada da vatandaşlarımız arama kurtarma faaliyetlerinin ve diğer yardımların geç ulaştığından bahsediyorlar. Haklı olarak şikâyet ediyorlar. Yıkım büyük.”

İhtiyaçlar sınırsız, ihtiyaçları karşılama çabası sınırlı

“Eş zamanlı olarak bu kadar büyük bir alandaki yıkımla Türkiye yakın tarihinde karşı karşıya kalmamıştı. Bir yandan büyük bir yıkım bir yandan sınırsız, sonsuz ihtiyaçlar ama bir yandan da sınırlı kamu kapasitesiyle ve sivil çabalarla ihtiyaçları karşılama çabası var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yakınlarını enkazdan sağ çıkaran aileler seviniyor ama enkazdan cenazeler çıktığı zaman da kahroluyorlar. Allah yardımcımız olsun.”

‘Tüm sivil girişimlere teşekkür ediyorum’

“Kamu veya özel, bireysel çabasıyla da olsa bu kurtarma çalışmalarına katılan tüm arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza özellikle şükranlarımı iletmek istiyorum. Türkiye’nin her yerinden kendi çabasıyla çırpınarak buralara ulaşan, kendi elleriyle toprağı, betonu kazıyarak insanlara ulaşmaya çalışan binlerce gönüllü vatandaşımız var. Hepsine tek tek şükranlarımı iletiyorum. Bunu kurumsal olarak düzenli bir şekilde yapmaya çalışan tüm sivil girişimlere teşekkür ediyorum. Kamu, belediye, merkezî hükûmet birimlerinden bu arama kurtarma faaliyetlerine katılan herkese de Allah’tan kolaylık diliyorum. Tekrar milletçe başımız sağ olsun.”