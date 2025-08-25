Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Genel Müdürlüğü ekipleri gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit vermiyor. Ekipler yılın ilk 7 ayında gerçekleştirdiği 4 bin 246 operasyonda toplamda yaklaşık 42 milyar lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Genel Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelede aralıksız çalışıyor.

“Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok!” mesajıyla, ekiplerin ülke genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarla yasa dışı ticareti önleme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya konuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin, ileri teknoloji sistemler ve uzman kadrolarıyla yürüttüğü risk analizi ve istihbarat çalışmaları sayesinde kaçakçılık faaliyetlerine karşı etkili müdahalelerde bulunduğu belirtildi.

2025 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen 4 bin 246 operasyonda toplam 41 milyar 744 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini kaydedilirken, Temmuz ayında ise 596 operasyonmda toplamda 6 milyar 227 milyon TL'lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalamasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu arada ekipler, operasyonlarda yakalanan kaçak eşya ve ürünlerin yanı sıra akaryakıttan canlı hayvana, tekstilden tarihi eserlere kadar bir çok alanda farklı kaçakçılk türlerine ilişkin de yakalamalar gerçekleştirdi.