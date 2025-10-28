Gülben Ergen, Amerika'daki üç konserlik turnesinin ilk durağı olan Dallas'ta sahneye çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - Turkish Society Texas tarafından düzenlenen özel etkinlikte hayranlarıyla buluşan Gülben Ergen, sahnede hem enerjisiyle hem de güçlü performansıyla büyük beğeni topladı.

Gecede sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, ayrıca İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşını da hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Gülben Ergen'e sahnede, kırmızı kıyafetiyle dikkat çekti.

Amerika turnesinin ilk durağını başarıyla tamamlayan Gülben Ergen, sıradaki konserlerini New Jersey ve Houston şehirlerinde gerçekleştirecek.