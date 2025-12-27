Osmangazi Belediyesi, Yeni Yıl Festivali etkinlikleri kapsamında vatandaşları bir kez daha müzik ve eğlenceyle buluşturdu. Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Çizik Grubu, göz dolduran sahne performanslarıyla geceye adeta damga vurdu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin Yeni Yıl Festivali kapsamında düzenlediği etkinlikler, yılın son günlerinde vatandaşların sosyal ve kültürel yaşantısına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Çizik Grubu, sahne performanslarıyla izleyicileri coşturdu. Uludağ Müzik Topluluğu bünyesinde çalışmalarını sürdüren genç müzisyenler, enerjik sahne duruşları ve repertuvarlarıyla festival alanını dolduran vatandaşlara keyifli bir atmosfer oluşturdu.

Konser boyunca Çizik Grubu'nun seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Bursalılar ise kendilerine böylesine güzel bir ortam sağlanmasından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.